Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2024

Giảm điện than, tăng tốc năng lượng tái tạo

Tỷ lệ huy động điện than (nhiệt điện) vẫn còn khá cao, chiếm 50% trên tổng sản lượng khiến cuộc chiến tiến đến net zero ngày một cam go.

Điện gió ngoài khơi đang được quan tâm rất lớn trong phương án bổ sung nguồn điện sạch trong tương lai tại VN ẢNH: ĐỘC LẬP

"Mỹ nhân kế" dụ dỗ đầu tư tiền ảo

Tạo lập tài khoản giả gái đẹp, tạo quan hệ yêu đương qua mạng sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính để lừa đảo tưởng rằng là chiêu trò cũ, nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân thiệt hại đến hàng chục tỉ đồng vì "mỹ nhân kế".

Một nhóm đối tượng vừa bị công an bắt giữ vì hành vi lừa tình,dụ dỗ đầu tư để lừa đảo ẢNH: C.A

Bão Milton quần thảo Florida

Giới chức và cư dân bang Florida (Mỹ) hôm qua chật vật chống chọi những cơn gió giật, ngập lụt và lốc xoáy dữ dội từ bão Milton.