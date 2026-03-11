Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.3.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
11/03/2026 06:17 GMT+7

Tin tức Sử dụng quỹ bình ổn, đảm bảo đủ xăng dầu trong nước, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 Cúp THACO: So kè quyết liệt, Bài toán giá dầu trong cuộc chiến Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.3.2026.

Sử dụng quỹ bình ổn, đảm bảo đủ xăng dầu trong nước

- Ảnh 1.

Một cây xăng ở Hà Nội đang nhập hàng. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo loạt giải pháp để bảo đảm không để xảy ra thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

ẢNH: NGỌC THẮNG

Chiều 10.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng và nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 Cúp THACO: So kè quyết liệt

- Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Nha Trang (trái) vẫn bất bại sau 2 lượt trận

ẢNH: DUY ANH

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nắm ưu thế nhưng chủ nhà Trường ĐH Nha Trang cũng còn nguyên cơ hội ở bảng A, vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Bài toán giá dầu trong cuộc chiến Iran

- Ảnh 3.

Giá dầu và vai trò của eo biển Hormuz đối với nguồn cung dầu khí thế giới

NGUỒN: TỔNG HỢP

- Ảnh 4.

Lược đồ hiện trạng eo biển Hormuz

NGUỒN: TỔNG HỢP

Việc giá dầu tăng cao có thể trở thành áp lực lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi duy trì cuộc chiến ở Iran.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng dầu Quỹ bình ổn TNSV THACO CUP 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Iran Mỹ Trung Đông
