Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.3.2026

Sử dụng quỹ bình ổn, đảm bảo đủ xăng dầu trong nước

Một cây xăng ở Hà Nội đang nhập hàng. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo loạt giải pháp để bảo đảm không để xảy ra thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào ẢNH: NGỌC THẮNG

Chiều 10.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng và nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 Cúp THACO: So kè quyết liệt

Đội Trường ĐH Nha Trang (trái) vẫn bất bại sau 2 lượt trận ẢNH: DUY ANH

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nắm ưu thế nhưng chủ nhà Trường ĐH Nha Trang cũng còn nguyên cơ hội ở bảng A, vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Bài toán giá dầu trong cuộc chiến Iran

Giá dầu và vai trò của eo biển Hormuz đối với nguồn cung dầu khí thế giới NGUỒN: TỔNG HỢP

Lược đồ hiện trạng eo biển Hormuz NGUỒN: TỔNG HỢP

Việc giá dầu tăng cao có thể trở thành áp lực lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi duy trì cuộc chiến ở Iran.