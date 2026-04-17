Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.4.2026

17/04/2026 05:54 GMT+7

Tin tức TP.HCM xây trung tâm hành chính mới, Bữa ăn bán trú: Khoảng trống của mô hình quản lý hậu kiểm, Mỹ 'thả bom kinh tế' vào Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.4.2026.

TP.HCM xây Trung tâm hành chính mới

Trung tâm hành chính tập trung của TP.HCM ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm khi đưa vào sử dụng sẽ giải bài toán trụ sở làm việc phân mảnh hiện nay.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.4.2026 - Ảnh 1.

Khu đất dự kiến xây Trung tâm hành chính TP.HCM ở vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, P.An Khánh

Ảnh: Nhật Thịnh

Bữa ăn bán trú: Khoảng trống của mô hình quản lý hậu kiểm

Trong vòng vài năm trở lại đây, các vụ phát giác vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú đã trở thành một dạng tin tức có tính chu kỳ. Chúng xuất hiện đều đặn nhưng kết thúc bằng cùng một loại thông cáo và bị quên đi cho đến vụ kế tiếp.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.4.2026 - Ảnh 2.

Vấn đề an toàn bữa ăn bán trú trong trường học là vấn đề gây bức xúc bao lâu nay nhưng chưa có những giải pháp triệt để

ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Mỹ 'thả bom kinh tế' vào Iran

Sau nhiều tuần tiến hành các chiến dịch quân sự rầm rộ, Mỹ được cho là đang chuyển qua gây sức ép kinh tế lên Iran, với các lệnh phong tỏa và cấm vận mới.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.4.2026 - Ảnh 3.

Buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 15.4, có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

ẢNH: AP

