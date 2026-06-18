Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.6.2026

Đề xuất nhiều chính sách tiếp sức doanh nghiệp

Gia hạn thời gian nộp thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng… là các đề xuất được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước.

Doanh nghiệp sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty Cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ PMTT ẢNH: PHẠM HÙNG

"Bẫy" hợp đồng biến tướng

Từ sở hữu kỳ nghỉ, phòng gym, trung tâm ngoại ngữ đến các mô hình đầu tư trá hình, ngày càng nhiều hợp đồng được thiết kế để đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Khi giấc mơ hưởng thụ, làm giàu hay đầu tư tương lai bị lợi dụng, rủi ro mất tiền luôn chực chờ.

Cẩn trọng với các lời mời ký hợp đồng sinh lời, thời gian dài ẢNH: LÊ NAM

G7 giữa rủi ro trở thành G6+1

Hội nghị thượng đỉnh khối G7 (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản) vừa kết thúc hôm qua tại Pháp giữa bối cảnh Washington có nhiều bất đồng với các thành viên còn lại trong nhóm.