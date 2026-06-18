Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.6.2026

Đề xuất nhiều chính sách tiếp sức doanh nghiệp
Gia hạn thời gian nộp thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng… là các đề xuất được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước.
"Bẫy" hợp đồng biến tướng
Từ sở hữu kỳ nghỉ, phòng gym, trung tâm ngoại ngữ đến các mô hình đầu tư trá hình, ngày càng nhiều hợp đồng được thiết kế để đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Khi giấc mơ hưởng thụ, làm giàu hay đầu tư tương lai bị lợi dụng, rủi ro mất tiền luôn chực chờ.
G7 giữa rủi ro trở thành G6+1
Hội nghị thượng đỉnh khối G7 (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản) vừa kết thúc hôm qua tại Pháp giữa bối cảnh Washington có nhiều bất đồng với các thành viên còn lại trong nhóm.
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