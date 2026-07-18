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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức "Siêu El Nino" sắp xuất hiện, ứng phó thế nào?; Giải bài toán "chiết khấu 0 đồng" cho xăng dầu; Eo biển Hormuz vĩnh viễn không còn như xưa?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.7.2026.

"Siêu El Nino" sắp xuất hiện, ứng phó thế nào?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.7.2026 - Ảnh 1.

Hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long, tháng 6.2026

ẢNH: DUY TÂN

 El Nino đang phát triển rất nhanh, 81% sẽ đạt đến cường độ rất mạnh trong khoảng tháng 10 - 12 tới, nên ngay từ bây giờ phải có sự chuẩn bị để ứng phó. (trang 4)

Giải bài toán 'chiết khấu 0 đồng' cho xăng dầu

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.7.2026 - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị sớm ban hành nghị định mới về kinh doanh xăng dầunhằm tháo gỡ những bất cập trong cơ chế phân phối và định giá

ẢNH: Đ.N.T

Chuyên gia và doanh nghiệp kỳ vọng dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu sẽ sớm được ban hành để thị trường vận hành theo cơ chế cạnh tranh hơn. (trang 8)

Eo biển Hormuz vĩnh viễn không còn như xưa?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.7.2026 - Ảnh 3.

Eo biển Hormuz lại bị phong tỏa

ẢNH: AFP

Nếu Mỹ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Iran, phản ứng của Tehran sẽ không dừng lại ở các tàu chở dầu và các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Những gì đang diễn ra có thể đi đến việc Iran thể chế hóa sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz. (trang 24)

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