Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.7.2026

"Siêu El Nino" sắp xuất hiện, ứng phó thế nào?

Hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long, tháng 6.2026 ẢNH: DUY TÂN

El Nino đang phát triển rất nhanh, 81% sẽ đạt đến cường độ rất mạnh trong khoảng tháng 10 - 12 tới, nên ngay từ bây giờ phải có sự chuẩn bị để ứng phó. (trang 4)

Giải bài toán 'chiết khấu 0 đồng' cho xăng dầu

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị sớm ban hành nghị định mới về kinh doanh xăng dầunhằm tháo gỡ những bất cập trong cơ chế phân phối và định giá ẢNH: Đ.N.T

Chuyên gia và doanh nghiệp kỳ vọng dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu sẽ sớm được ban hành để thị trường vận hành theo cơ chế cạnh tranh hơn. (trang 8)

Eo biển Hormuz vĩnh viễn không còn như xưa?

Eo biển Hormuz lại bị phong tỏa ẢNH: AFP

Nếu Mỹ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Iran, phản ứng của Tehran sẽ không dừng lại ở các tàu chở dầu và các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Những gì đang diễn ra có thể đi đến việc Iran thể chế hóa sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz. (trang 24)