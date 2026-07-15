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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Giảm lãi vay được không?; World Cup 2026: Cuộc chiến nhiều duyên nợ; Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về eo biển Hormuz… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.7.2026.

Giảm lãi vay được không?

Lãi suất tiết kiệm tăng cao đang tạo áp lực lên lãi vay, khiến các doanh nghiệp lo lắng. Trong khi đó, số vốn giải ngân từ nay đến cuối năm vẫn khá cao, còn gần 1,4 triệu tỉ đồng.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.7.2026 - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm tăng cao đang tạo áp lực lên lãi vay

Ảnh: Độc Lập

World Cup 2026: Cuộc chiến nhiều duyên nợ

Trận đấu đầy duyên nợ giữa đội tuyển Anh và Argentina thuộc bán kết World Cup 2026 rất khó đoán khi cả hai được đánh giá cân tài cân sức.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.7.2026 - Ảnh 2.

Bellingham có thể tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Anh

ẢNH: REUTERS

Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ thu phí 20% đối với hàng hóa được vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong lúc Mỹ và Iran tiếp tục tấn công nhắm vào nhau.

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Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13.7

Ảnh: AP

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