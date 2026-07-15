Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.7.2026

Giảm lãi vay được không?

Lãi suất tiết kiệm tăng cao đang tạo áp lực lên lãi vay, khiến các doanh nghiệp lo lắng. Trong khi đó, số vốn giải ngân từ nay đến cuối năm vẫn khá cao, còn gần 1,4 triệu tỉ đồng.

Lãi suất tiết kiệm tăng cao đang tạo áp lực lên lãi vay Ảnh: Độc Lập

World Cup 2026: Cuộc chiến nhiều duyên nợ

Trận đấu đầy duyên nợ giữa đội tuyển Anh và Argentina thuộc bán kết World Cup 2026 rất khó đoán khi cả hai được đánh giá cân tài cân sức.

Bellingham có thể tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ thu phí 20% đối với hàng hóa được vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong lúc Mỹ và Iran tiếp tục tấn công nhắm vào nhau.