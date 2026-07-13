Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.7.2026

Sẵn sàng cho bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Để chuẩn bị thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên các trường từ tiểu học đến THPT của TP.HCM tham gia các lớp tập huấn trong gần 1 tháng.

Các bước chuẩn bị đã sẵn sàng để triển khai bộ Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước vào năm học mới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

World Cup 2026: 2 cặp bán kết trong mơ

Sau nhiều bất ngờ trải dài từ vòng bảng đến knock-out, World Cup 2026 đã trở về với sự nguyên bản: cuộc đua của những ứng viên hàng đầu, khi 4 tấm vé bán kết thuộc về 4 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất.

Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng ẢNH: REUTERS

Mỹ - Iran kéo nhau vào vòng xoáy bất ổn mới

Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đòn tập kích quy mô lớn, trong khi những tuyên bố cứng rắn từ 2 bên càng khiến Trung Đông thêm căng thẳng.