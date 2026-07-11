Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.7.2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đổi mới thế nào để không còn tiêu cực?

Sau lùm xùm sai phạm coi thi ở điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện để hướng tới một kỳ thi an toàn, chất lượng, hiệu quả; đồng thời đề nghị các sở GD-ĐT "hiến kế".

Từ sai phạm thi cử ở Tuyên Quang, một lần nữa dư luận đặt ra vấn đề cần xem xét lại cách tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích “2 trong 1” ẢNH: LONG QUYỀN

Có Long Thành, Tân Sơn Nhất còn bay quốc tế chặng nào?

Đó là câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm khi chỉ còn khoảng 5 tháng nữa, siêu Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại, hoạt động song song cùng sân bay Tân Sơn Nhất.

Các hãng hàng không sẽ bay quốc tế song song tại 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Trung Quốc - Philippines leo thang căng thẳng quanh "tiền đồn" ở Biển Đông

Nghiên cứu mới đây chỉ ra cả Trung Quốc lẫn Philippines đều tăng cường hoạt động ở khu vực quanh bãi cạn Scarborough - một "tiền đồn" trên Biển Đông.