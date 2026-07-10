Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.7.2026

Lập ngân hàng gien, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 45/CĐ về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bất thường điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Khởi tố 4 bị can, đề xuất thi lại
Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ việc số điểm 10 môn toán cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh này đề xuất thi lại môn toán để "đảm bảo quyền lợi cho học sinh".
Eo biển Hormuz giữa canh bạc Mỹ - Iran
Qua việc xé bỏ thỏa thuận và khôi phục chiến sự, Iran và Mỹ đang bước vào một canh bạc mới với nhiều rủi ro lớn không chỉ cho hai nước này.
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