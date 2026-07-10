Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.7.2026

Lập ngân hàng gien, mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Nhân chứng cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ việc mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM trong ngày 9.7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 45/CĐ về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bất thường điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Khởi tố 4 bị can, đề xuất thi lại

UBND tỉnh Tuyên Quang họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh ẢNH: LONG QUYỀN

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ việc số điểm 10 môn toán cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh này đề xuất thi lại môn toán để "đảm bảo quyền lợi cho học sinh".

Eo biển Hormuz giữa canh bạc Mỹ - Iran

Khói bốc lên sau vụ không kích mới của Mỹ vào mục tiêu quân sự tại Iran ẢNH: REUTERS

Qua việc xé bỏ thỏa thuận và khôi phục chiến sự, Iran và Mỹ đang bước vào một canh bạc mới với nhiều rủi ro lớn không chỉ cho hai nước này.