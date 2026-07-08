Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.7.2026

Làm gì để kéo tăng trưởng 6 tháng cuối năm?: Chờ các cực tăng trưởng bứt tốc

TP.HCM còn dư địa rất lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay Ảnh: Hoàng Quân

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Trong đó, có 25/34 địa phương - chủ yếu là các đầu kéo - tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Đây vừa là thách thức, đồng thời cũng là dư địa cho đoàn tàu kinh tế bứt tốc vào nửa cuối năm. (Trang 4)

Kêu gọi nhân chứng trận Tân Sơn Nhất 1968

Trong ngày 7.7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cất bốc được thêm 2 hài cốt Ảnh: Ngọc Dương

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục rà soát tư liệu, xác minh nhân chứng, thân nhân và các nguồn thông tin liên quan đến trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đêm 30, rạng sáng 31.1.1968. (Trang 3)

World Cup 2026: Cuộc đua vĩ đại của những 'số 10'

Mbappe xứng đáng kế vị vị trí “số 10” của Zinedine Zidane ẢNH: REUTERS

Những "số 10" huyền thoại như Lionel Messi, Kylian Mbappe đều đang định hình lại vị trí thực thụ của những ngôi sao, nơi cả tập thể phục vụ cá nhân và hưởng lợi từ sự ưu việt của cá nhân ấy. (Trang 21)