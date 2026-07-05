Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.7.2026

Chuông hòa bình ngân vang trên bầu trời Quảng Trị

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 chính thức khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị). Tiếng chuông hòa bình ngân lên ở vùng đất từng là giới tuyến khốc liệt mở đầu cho một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, gửi đi thông điệp về hòa bình, hòa hợp và khát vọng hướng tới tương lai.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng Trị tối 4.7, gửi đi thông điệp về hòa bình, hòa hợp và khát vọng hướng tới tương lai ảnh: Bá Cường

Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV: Xây dựng không gian gặp gỡ của điện ảnh VN và thế giới

Bên cạnh các giải thưởng được trao, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần IV đã tạo nên nhiều dấu mốc cho thấy điện ảnh luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.

Tử chiến trên không thắng giải Phim hay nhất hạng mục Phim VN dự thi ẢNH: DANAFF

World Cup 2026: Cả thế giới thán phục Cabo Verde

Màn trình diễn phi thường của Cabo Verde khi thua Argentina 2-3 trong hiệp phụ tại vòng 32 đội xứng đáng là câu chuyện truyền cảm hứng lớn nhất World Cup 2026.