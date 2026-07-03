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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức TP.Hồ Chí Minh tiếp tục đi trước, mở đường; Hướng đi nào cho thí sinh dưới 15 điểm 3 môn tổ hợp?; World Cup 2026: Đội mạnh nào phụ thuộc vào siêu sao nhiều nhất?… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.7.2026.

TP.Hồ Chí Minh tiếp tục đi trước, mở đường

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.7.2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM cùng các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Nguyên Vũ

Ngày 2.7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Hướng đi nào cho thí sinh dưới 15 điểm 3 môn tổ hợp?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.7.2026 - Ảnh 2.

Theo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 của Bộ GD-ĐT, để được xét tuyển, thí sinh phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 điểm 3 môn tổ hợp thi tốt nghiệp THPT

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các môn thi, tổ hợp môn, nhiều thí sinh bật khóc nhắn tin, gọi điện về các trường ĐH bày tỏ nỗi buồn vì không đủ điều kiện xét tuyển.

World Cup 2026: Đội mạnh nào phụ thuộc vào siêu sao nhiều nhất?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.7.2026 - Ảnh 3.

Đội tuyển Anh phụ thuộc nhiều vào phong độ của Harry Kane

Ảnh: Reuters

Giả sử Messi, Mbappe, Haaland hoặc Kane phải vắng mặt, đấy sẽ là tổn thất lớn đối với đội bóng của họ. Vậy đội nào phụ thuộc vào siêu sao của họ nhiều nhất tại World Cup này?

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