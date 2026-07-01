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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Những "siêu công trình" đưa TP.HCM vào kỷ nguyên tăng trưởng mới; Đăng ký xét tuyển ĐH: Cách sử dụng hiệu quả 15 nguyện vọng; World Cup 2026: Nửa thế kỷ đau tim với màn đá luân lưu 11 m… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.7.2026.

Những 'siêu công trình' đưa TP.HCM vào kỷ nguyên tăng trưởng mới

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.7.2026 - Ảnh 1.

TP.HCM đã sẵn sàng hành trang vươn mình vào kỷ nguyên lịch sử của dân tộc

Ảnh: Nhật Thịnh

Sáng nay (1.7), TP.HCM chính thức phát lệnh khởi công siêu dự án cầu và đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Đây không chỉ là dự án trọng điểm đưa TP.HCM hiện thực hóa khát vọng tiến ra đại dương, mà còn là một trong những đại công trình ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của một siêu đô thị về cả tầm vóc và tư duy thể chế. (Trang 6)

Đăng ký xét tuyển ĐH: Cách sử dụng hiệu quả 15 nguyện vọng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.7.2026 - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 biết kết quả thi vào sáng nay (1.7)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hôm nay (1.7), sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2.7 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. (Trang 16)

World Cup 2026: Nửa thế kỷ đau tim với màn đá luân lưu 11 m

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.7.2026 - Ảnh 3.

Đức chính thức trở thành khán giả ở phần còn lại World Cup 2026 sau khi thua Paraguay trong loạt sút luân lưu 11 m

Ảnh: Reuters

Ngày 20.6.1976, thế giới bóng đá lần đầu tiên chứng kiến màn sút luân lưu 11 m ở một giải đấu lớn. "Xổ số" hay "đấu súng", căng thẳng hay hấp dẫn, kịch tính, tùy bạn. Nhưng trò chơi nay đã tồn tại vững chắc qua nửa thế kỷ. (Trang 20)

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