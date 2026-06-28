Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.6.2026

Việt Nam tăng tốc phát triển kinh tế tầm thấp

Đầu tuần qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định về việc cấp phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng UAV/drone trên địa bàn tỉnh.

Ngày càng nhiều UAV/drone được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp tại VN ẢNH: THANH DUY

Quả bóng Trionda: quá nhanh, quá nguy hiểm!

Tính đến hết ngày hôm qua (27.6, theo giờ VN), World Cup 2026 đã có 196 bàn thắng, bình quân 2,97 bàn/trận. Đây là tỷ lệ ghi bàn cao nhất ở đấu trường World Cup trong 68 năm, mà quả bóng Trionda là một nguyên nhân.

Thủ môn Fernando Musleracủa Uruguay mắc lỗi cá nhân dẫn đến 3 bàn thua, một phần nguyên nhân là tốc độ của quả bóng Trionda ẢNH: AP

Mỹ - Iran lại "đấu súng", thỏa thuận hai bên đi về đâu?

Sau một số tín hiệu lạc quan, Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau sau vụ việc trên eo biển Hormuz khiến cho bản ghi nhớ thỏa thuận giữa 2 bên đứng trước sự tồn tại mong manh, nhưng liệu có đổ vỡ?.