Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Sao cứ đến hè là lừa đảo nở rộ?; Xóa 'học vẹt' từ tiểu học; Kinh tế châu Á vẫn 'phập phồng' vì eo biển Hormuz... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.6.2026.

Sao cứ đến hè là lừa đảo nở rộ?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.6.2026 - Ảnh 1.

Hàng loạt chiêu trò lừa đảo trực tuyến bủa vây người dân

ẢNH: KHANG KA TẠO BẰNG AI

Theo thống kê của các kênh chống lừa đảo trực tuyến, mỗi khi bước vào mùa nghỉ hè thì lập tức tình trạng lừa đảo lại tăng lên với nhiều chiêu trò tinh vi hơn trước.

Xóa 'học vẹt' từ tiểu học

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.6.2026 - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Tấn Sang trong các tiết dạy toán trực quan cho học sinh lớp 2

ẢNH: NVT

Đề thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM, tốt nghiệp THPT 2026 phản ánh rõ rệt đổi mới của giáo dục khi chuyển sang đánh giá năng lực tư duy của người học, chấm dứt cách "học vẹt" mà không hiểu bản chất. Trước thực tế này, nhà trường phải thay đổi dạy học thế nào và cần trang bị năng lực gì cho người học, ngay từ tiểu học? 

Kinh tế châu Á vẫn 'phập phồng' vì eo biển Hormuz

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.6.2026 - Ảnh 3.

Eo biển Hormuz bị đánh giá là vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn

ẢNH: REUTERS

Dù thỏa thuận Mỹ - Iran vẫn đạt tiến triển, nhưng vấn đề mở cửa Hormuz vẫn ẩn chứa nguy cơ bất ổn khiến cho kinh tế toàn cầu nói chung, châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, chưa hoàn toàn hết rủi ro do eo biển này.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.6.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.6.2026

Tin tức Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay; 50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa; Venezuela rung chuyển vì động đất kép thế kỷ… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.6.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in lừa đảo tuyển sinh lớp 10 Eo biển Hormuz

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận