Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.6.2026

Sao cứ đến hè là lừa đảo nở rộ?

Hàng loạt chiêu trò lừa đảo trực tuyến bủa vây người dân ẢNH: KHANG KA TẠO BẰNG AI

Theo thống kê của các kênh chống lừa đảo trực tuyến, mỗi khi bước vào mùa nghỉ hè thì lập tức tình trạng lừa đảo lại tăng lên với nhiều chiêu trò tinh vi hơn trước.

Xóa 'học vẹt' từ tiểu học

Thầy Nguyễn Tấn Sang trong các tiết dạy toán trực quan cho học sinh lớp 2 ẢNH: NVT

Đề thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM, tốt nghiệp THPT 2026 phản ánh rõ rệt đổi mới của giáo dục khi chuyển sang đánh giá năng lực tư duy của người học, chấm dứt cách "học vẹt" mà không hiểu bản chất. Trước thực tế này, nhà trường phải thay đổi dạy học thế nào và cần trang bị năng lực gì cho người học, ngay từ tiểu học?

Kinh tế châu Á vẫn 'phập phồng' vì eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz bị đánh giá là vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn ẢNH: REUTERS

Dù thỏa thuận Mỹ - Iran vẫn đạt tiến triển, nhưng vấn đề mở cửa Hormuz vẫn ẩn chứa nguy cơ bất ổn khiến cho kinh tế toàn cầu nói chung, châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, chưa hoàn toàn hết rủi ro do eo biển này.