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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay; 50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa; Venezuela rung chuyển vì động đất kép thế kỷ… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.6.2026.

Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.6.2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII ra mắt tại đại hội

ẢNH: ĐÌNH HUY

Sáng 25.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.6.2026 - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Hảo cầm chứng nhận Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng ba, do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ tặng anh trai ông là Trần Văn Khôi, năm 1966

ẢNH: MAI THANH HẢI

Suốt 50 năm qua, ông Trần Văn Hảo (73 tuổi, ở P.Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) và gia đình mỏi mòn tìm thông tin về anh trai Trần Văn Khôi, người được cho là đã hy sinh tại đảo Sinh Tồn (Trường Sa) năm 1976.


Venezuela rung chuyển vì động đất kép thế kỷ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.6.2026 - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ giữa khu vực đổ nát sau động đất ở Caracas

ẢNH: AP

Hôm qua, 2 trận động đất 7,2 độ và 7,5 độ Richter xảy ra cách nhau chưa đầy một phút trở thành thảm họa địa chấn lớn nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

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Bạn trẻ tương lai Đất nước Đại hội Trường Sa Venezuela Động đất

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