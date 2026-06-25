Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.6.2026

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Các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: ĐINH HUY

Từ 15.12.2026, tất cả các nhà chung cư bắt buộc phải bố trí khu vực đỗ ô tô điện riêng biệt với khu vực dành cho xe mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đó là quy định của Thông tư số 31/2026 về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành. (trang 3 - 12C)

Bóng đá Á - Phi trước loạt trận phán quyết

Đội tuyển Nhật Bản đang là đại diện châu Á thi đấu ấn tượng tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại với khá nhiều cuộc so tài Á - Phi. Đa số trận đều ở tình thế "còn nước còn tát" đối với các đội liên quan. Kết quả sẽ cho thấy rõ hơn thực lực của bóng đá Á - Phi. (trang 20)

Mỹ thúc đẩy "lá bài" mới để răn đe quân sự Trung Quốc trên biển

Mỹ trao biểu trưng tàu Triton cho phía Philippines vào ngày 22.6 Ảnh: ĐSQ Mỹ ở Manila

Thông qua chương trình Nhận thức miền hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific), gọi tắc là IPMSC, vốn là sáng kiến hợp tác của "Bộ tứ" (Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ), Washington đang tăng cường năng lực giám sát cho các đối tác ở Đông Nam Á. (trang 23)