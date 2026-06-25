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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng; Bóng đá Á - Phi trước loạt trận phán quyết; Mỹ thúc đẩy "lá bài" mới để răn đe quân sự Trung Quốc trên biển... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.6.2026.

Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.6.2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: ĐINH HUY

 Từ 15.12.2026, tất cả các nhà chung cư bắt buộc phải bố trí khu vực đỗ ô tô điện riêng biệt với khu vực dành cho xe mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đó là quy định của Thông tư số 31/2026 về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành. (trang 3 - 12C)

Bóng đá Á - Phi trước loạt trận phán quyết

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.6.2026 - Ảnh 2.

Đội tuyển Nhật Bản đang là đại diện châu Á thi đấu ấn tượng tại World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

 Vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại với khá nhiều cuộc so tài Á - Phi. Đa số trận đều ở tình thế "còn nước còn tát" đối với các đội liên quan. Kết quả sẽ cho thấy rõ hơn thực lực của bóng đá Á - Phi. (trang 20)

Mỹ thúc đẩy "lá bài" mới để răn đe quân sự Trung Quốc trên biển

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.6.2026 - Ảnh 3.

Mỹ trao biểu trưng tàu Triton cho phía Philippines vào ngày 22.6

Ảnh: ĐSQ Mỹ ở Manila

 Thông qua chương trình Nhận thức miền hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific), gọi tắc là IPMSC, vốn là sáng kiến hợp tác của "Bộ tứ" (Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ), Washington đang tăng cường năng lực giám sát cho các đối tác ở Đông Nam Á. (trang 23)

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