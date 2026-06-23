Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.6.2026

Chung cư phải có chỗ đậu, sạc xe điện
Từ 15.12.2026, tất cả các nhà chung cư bắt buộc phải bố trí khu vực đỗ ô tô điện riêng biệt với khu vực dành cho xe mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đó là quy định của Thông tư số 31/2026 về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành.
Nạn nhân "hợp đồng kỳ nghỉ" có đòi được tiền?
Sau khi hàng loạt đường dây bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ bị khởi tố vì dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng nghìn khách hàng trên cả nước đang cùng đặt ra một câu hỏi: số tiền hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng đã bỏ ra liệu có cơ hội được thu hồi?
Tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran
Hôm qua, kết thúc vòng đàm phán đầu tiên ở Thụy sĩ, Mỹ và Iran đồng ý thiết lập các kênh liên lạc nhằm mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh ở Li Băng.
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