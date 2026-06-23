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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Chung cư phải có chỗ đậu, sạc xe điện; Nạn nhân "hợp đồng kỳ nghỉ" có đòi được tiền?; Tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.6.2026.

Chung cư phải có chỗ đậu, sạc xe điện

Từ 15.12.2026, tất cả các nhà chung cư bắt buộc phải bố trí khu vực đỗ ô tô điện riêng biệt với khu vực dành cho xe mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đó là quy định của Thông tư số 31/2026 về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành.

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Thông tư mới của Bộ Xây dựng vừa gỡ khó cho người dân có chỗ đậu và sạc xe điện an toàn, vừa tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các chung cư

ẢNH: PHAN DIỆP

Nạn nhân "hợp đồng kỳ nghỉ" có đòi được tiền?

Sau khi hàng loạt đường dây bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ bị khởi tố vì dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng nghìn khách hàng trên cả nước đang cùng đặt ra một câu hỏi: số tiền hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng đã bỏ ra liệu có cơ hội được thu hồi?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.6.2026 - Ảnh 2.

Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan việc lừa bán "hợp đồng kỳ nghỉ"

ẢNH: N.B

Tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran

Hôm qua, kết thúc vòng đàm phán đầu tiên ở Thụy sĩ, Mỹ và Iran đồng ý thiết lập các kênh liên lạc nhằm mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh ở Li Băng.

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Từ trái sang: Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani tại cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ

ẢNH: REUTERS

 

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