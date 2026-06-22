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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Điện mặt trời gắn pin lưu trữ có hiệu quả?; "Bẫy nghèo" chi phí y tế; Thí sinh xuất sắc có thể bị điểm thấp... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.6.2026.

Điện mặt trời gắn pin lưu trữ có hiệu quả?

Tập đoàn điện lực VN (EVN) vừa có văn bản kiến nghị làm rõ hiệu quả các dự án điện mặt trời gắn pin lưu trữ (BESS) khi mô hình này làm tăng giá điện nhưng lợi ích chưa rõ. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.6.2026- Ảnh 1.

Các dự án điện mặt trời (solar farm) trước đây bắt buộc phải đầu tư BESS

ẢNH: HOÀNG NGUYÊN

"Bẫy nghèo" chi phí y tế

Dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã gần chạm ngưỡng 100%, lộ trình miễn viện phí cơ bản toàn dân đã bắt đầu được xây dựng từ 2026 song hàng nghìn gia đình vẫn đang bị đẩy vào "bẫy nghèo" khi người thân đau ốm dài ngày. (trang 8)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.6.2026- Ảnh 2.

Bà Lê Thị Dung trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 7 m2 ở “xóm chạy thận”

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thí sinh xuất sắc có thể bị điểm thấp

Một mặt, Bộ GD-ĐT tuyên bố chấm bài thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tinh thần đáp án mở, mặt khác lại xây dựng một đáp án chấm thi theo cách thiên về "truyền thống". (trang 17)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.6.2026- Ảnh 3.

Thí sinh trong phòng thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

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