Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.6.2026

Điện mặt trời gắn pin lưu trữ có hiệu quả?

Tập đoàn điện lực VN (EVN) vừa có văn bản kiến nghị làm rõ hiệu quả các dự án điện mặt trời gắn pin lưu trữ (BESS) khi mô hình này làm tăng giá điện nhưng lợi ích chưa rõ. (trang 4)

Các dự án điện mặt trời (solar farm) trước đây bắt buộc phải đầu tư BESS ẢNH: HOÀNG NGUYÊN

"Bẫy nghèo" chi phí y tế

Dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã gần chạm ngưỡng 100%, lộ trình miễn viện phí cơ bản toàn dân đã bắt đầu được xây dựng từ 2026 song hàng nghìn gia đình vẫn đang bị đẩy vào "bẫy nghèo" khi người thân đau ốm dài ngày. (trang 8)

Bà Lê Thị Dung trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 7 m2 ở “xóm chạy thận” ẢNH: ĐÌNH HUY

Thí sinh xuất sắc có thể bị điểm thấp

Một mặt, Bộ GD-ĐT tuyên bố chấm bài thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tinh thần đáp án mở, mặt khác lại xây dựng một đáp án chấm thi theo cách thiên về "truyền thống". (trang 17)