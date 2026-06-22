Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.6.2026

Điện mặt trời gắn pin lưu trữ có hiệu quả?
Tập đoàn điện lực VN (EVN) vừa có văn bản kiến nghị làm rõ hiệu quả các dự án điện mặt trời gắn pin lưu trữ (BESS) khi mô hình này làm tăng giá điện nhưng lợi ích chưa rõ. (trang 4)
"Bẫy nghèo" chi phí y tế
Dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã gần chạm ngưỡng 100%, lộ trình miễn viện phí cơ bản toàn dân đã bắt đầu được xây dựng từ 2026 song hàng nghìn gia đình vẫn đang bị đẩy vào "bẫy nghèo" khi người thân đau ốm dài ngày. (trang 8)
Thí sinh xuất sắc có thể bị điểm thấp
Một mặt, Bộ GD-ĐT tuyên bố chấm bài thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tinh thần đáp án mở, mặt khác lại xây dựng một đáp án chấm thi theo cách thiên về "truyền thống". (trang 17)
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