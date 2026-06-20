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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Ma trận lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ'; Điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM sẽ tăng ở mức nào?; Thế lưỡng nan của Tổng thống Trump trong thỏa thuận với Iran... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.6.2026.

Ma trận lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ'

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.6.2026 - Ảnh 1.

Lực lượng Công an TP.HCM ập vào khám xét một công ty lừa đảo qua hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”

Ảnh: CTV

Sáng 19.6, Công an TP.HCM và Công an TP.Hà Nội đã công bố kết quả triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm có tổ chức, "núp bóng" vỏ bọc doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ". (trang 4)

Điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM sẽ tăng ở mức nào?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.6.2026 - Ảnh 2.

Thí sinh TP.HCM xem kết quả điểm thi lớp 10 trên Báo Thanh Niên sáng qua (19.6)

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sáng qua (19.6), Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn các trường THPT chuyên năm học 2026-2027. Do điểm chuẩn lớp 10 chuyên đều tăng cao hơn năm trước nên dự đoán điểm chuẩn của 176 trường THPT đại trà sẽ tăng. (trang 17)

Thế lưỡng nan của Tổng thống Trump trong thỏa thuận với Iran

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.6.2026 - Ảnh 3.

Vị chủ nhân Nhà Trắng đang đối mặt nhiều áp lực quanh bản ghi nhớ với Iran

Ảnh: Ngô Minh Trí

Kéo dài cuộc chiến để gia tăng sức ép nhằm đạt được ưu thế hay đạt thỏa thuận nhanh chóng với những điều khoản bị xem là có lợi cho Iran thì đều bị chỉ trích, nên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước thế lưỡng nan. (trang 24)

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