Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.6.2026

Báo chí phải trở thành "ngọn hải đăng" giữa biển thông tin
Chia sẻ với Thanh Niên, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN Nguyễn Đức Lợi cho rằng giá trị khác biệt của báo chí với mạng xã hội nằm ở tính chính xác, sự kiểm chứng và trách nhiệm xã hội.
Doanh nghiệp Việt vươn lên làm chủ công nghệ
Làm robot, sản xuất máy bay không người lái, chế tạo chip bán dẫn đến làm đường sắt tốc độ cao... là những công nghệ mà giờ đây các doanh nghiệp Việt đã làm chủ.
Tại sao Mỹ "hồi sinh" Bộ tư lệnh Thái Bình Dương?
Việc Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo khôi phục tên Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (USINDOPACOM) trở lại là Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (USPACOM) phản ánh điều gì trong chính sách quân sự của nước này?.
Bình luận (0)