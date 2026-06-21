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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Báo chí phải trở thành "ngọn hải đăng" giữa biển thông tin; Doanh nghiệp Việt vươn lên làm chủ công nghệ; Tại sao Mỹ "hồi sinh" Bộ tư lệnh Thái Bình Dương?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.6.2026.

Báo chí phải trở thành "ngọn hải đăng" giữa biển thông tin

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.6.2026 - Ảnh 1.

PV Tuấn Minh, Báo Thanh Niên (thứ ba từ phải sang) tác nghiệp trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa, tháng 5.2026

ẢNH: PHẠM TUẤN

Chia sẻ với Thanh Niên, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN Nguyễn Đức Lợi cho rằng giá trị khác biệt của báo chí với mạng xã hội nằm ở tính chính xác, sự kiểm chứng và trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp Việt vươn lên làm chủ công nghệ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.6.2026 - Ảnh 2.

Phối cảnh nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại VN do Viettel xây dựng

ẢNH: VIETTEL

Làm robot, sản xuất máy bay không người lái, chế tạo chip bán dẫn đến làm đường sắt tốc độ cao... là những công nghệ mà giờ đây các doanh nghiệp Việt đã làm chủ.

Tại sao Mỹ "hồi sinh" Bộ tư lệnh Thái Bình Dương?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.6.2026 - Ảnh 3.

Máy bay quân sự Mỹ trong một lần trình diễn sẵn sàng chiến đấu tại căn cứ trực thuộc PACOM

Ảnh: PACOM

Việc Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo khôi phục tên Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (USINDOPACOM) trở lại là Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (USPACOM) phản ánh điều gì trong chính sách quân sự của nước này?.

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