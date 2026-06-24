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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Hà Nội tăng tốc metro, "đại phẫu" không gian đô thị; World Cup 2026: Mbappe đe dọa kỷ lục của Messi; Những câu hỏi chưa giải quyết trên bàn đàm phán Mỹ - Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.6.2026.

Hà Nội tăng tốc metro, 'đại phẫu' không gian đô thị

5 tuyến metro quy mô hơn 1,3 triệu tỉ đồng được Hà Nội đồng loạt khởi công không chỉ là bước đột phá hạ tầng giao thông công cộng, mà còn đánh dấu cuộc "đại phẫu" lớn trong quá trình tái thiết không gian đô thị thủ đô.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.6.2026 - Ảnh 1.

Metro đã thay đổi dần thói quen di chuyển của người dân Hà Nội

Ảnh: Tuấn Minh

World Cup 2026: Mbappe đe dọa kỷ lục của Messi

Sau khi vượt qua Klose để lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup, Lionel Messi sẽ bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu của mình trước sức công phá mạnh mẽ của Mbappe.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.6.2026 - Ảnh 2.

Mbappe chỉ còn kém Messi 2 bàn thắng

ẢNH: REUTERS

Những câu hỏi chưa giải quyết trên bàn đàm phán Mỹ - Iran

Trong lúc đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục diễn ra ở Thụy Sĩ, Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ không bao giờ quay lại trạng thái như trước khi Mỹ và Israel tấn công.

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Tàu bè ở eo biển Hormuz gần bờ biển Iran ngày 21.6

Ảnh: Reuters

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