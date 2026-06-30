Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.6.2026

Định hình diện mạo thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Sa bàn một khu đô thị trên đại lộ Thăng Long được trưng bày tại triển lãm Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm ẢNH: HỮU THẮNG

Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã đặt ra chiến lược phát triển toàn vẹn thủ đô trên quy mô diện tích hơn 3.359 km2, thiết lập không gian phát triển với 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm lớn đa chức năng và 9 trục động lực phát triển mở rộng. (trang 4)

World Cup chẳng bao giờ chán

Hãy nuôi niềm tin Cristiano Ronaldo (giữa) vẫn còn năng lượng để bùng nổ ẢNH: REUTERS

World Cup 2026 đã bước sang vòng knock-out, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không kể lại những câu chuyện thú vị của vòng bảng. (trang 20)

Mặt trận mới trong cuộc đua Mỹ - Trung

Điện toán không gian hiện trong quá trình phát triển ẢNH: THALES ALENIA SPACE

Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi nỗ lực hiện thực hóa công nghệ điện toán không gian, nhằm đạt lợi thế lớn hơn về quyền tự chủ cũng như chi phối các mạng lưới thông tin toàn cầu. (trang 23)