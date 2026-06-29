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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.6.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xuất quân hỗ trợ Venezuela; Nhà cho thuê sẽ tái cấu trúc thị trường bất động sản; Xôn xao chuyện trả tiền bật nhạc ở quán cà phê, nhà hàng… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.6.2026.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xuất quân hỗ trợ Venezuela

Chiều 28.6, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela.

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Lực lượng hậu cần - kỹ thuật Bộ Quốc phòng vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela

Ảnh: TTXVN

Nhà cho thuê sẽ tái cấu trúc thị trường bất động sản

Các địa phương phải khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026. Định hướng, yêu cầu của Đảng và Chính phủ cùng sự quyết liệt của các địa phương với phân khúc nhà cho thuê đang mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường bất động sản.

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Chính phủ và các địa phương đang đẩy mạnh nguồn lực đầu tư nhà cho thuê

Ảnh: Đình Sơn

Xôn xao chuyện trả tiền bật nhạc ở quán cà phê, nhà hàng

Thời gian gần đây, thông tin "từ ngày 1.7 sẽ bắt đầu thu tiền tác quyền" đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng… khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Không ít người cho rằng đã trả phí cho các nền tảng nghe nhạc trực tuyến thì không cần trả thêm tiền bản quyền, song quy định pháp luật và cơ chế thu phí lại hoàn toàn khác.

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Một chủ quán cà phê cho biết thường phát nhạc nằm trong nhóm dẫn đầu xu hướng thưởng thức của khán giả, nhất là người trẻ

Ảnh: Hiền Trần

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