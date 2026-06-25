TP.HCM dự báo giá bất động sản tiếp tục tăng, xuất hiện dự án 500 triệu đồng/m2

Chiều 25.6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng 2022 - 2024.

Hơn 19.600 giao dịch bất động sản trong 5 tháng

Theo ông Dũng, thanh khoản, các chỉ số kinh tế và bất động sản thống kê được cho thấy xu hướng phục hồi. Đáng chú ý, TP.HCM hiện có 5 dự án được giải ngân theo Chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng với doanh số giải ngân lũy kế gần 597 tỉ đồng và dư nợ hơn 499 tỉ đồng.

Về giao dịch, trong 5 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận hơn 19.640 lượt giao dịch được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 92.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, có 25 dự án được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn đối với sản phẩm nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, cung cấp cho thị trường 18.947 căn nhà, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở của TP.HCM.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Xuất hiện dự án có giá tới 500 triệu đồng/m2

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực phía đông TP.HCM tiếp tục dẫn dắt thị trường ở phân khúc trung cấp và cao cấp.

Tại các phường như Cát Lái, Long Trường, Long Bình, Bình Trưng, An Khánh, giá bán phổ biến dao động từ 45 - 55 triệu đồng/m2. Một số dự án có mức giá từ 65 - 160 triệu đồng/m².

Đối với phân khúc hạng sang và siêu sang, gồm chung cư và nhà ở thấp tầng tại khu vực trung tâm thành phố, khu tứ giác Bến Thành và dự án lấn biển Cần Giờ, giá bán được ghi nhận ở mức khoảng 400 - 500 triệu đồng/m2, thậm chí khoảng 20 tỉ đồng/căn.

Song song đó, TP.HCM đang đẩy mạnh nhiều chính sách và đồng hành cùng các chủ đầu tư để phát triển nhà ở xã hội.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin thị trường bất động sản TP.HCM tại buổi họp báo ẢNH: U.N

Theo ông Dũng, tâm lý thị trường ổn định hơn khi hệ thống pháp luật mới về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đi vào thực tiễn. Cùng với đó, nhiều thủ tục pháp lý được tháo gỡ, nhiều dự án được tái khởi động, chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công xây dựng...

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2026, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ tiếp tục khởi sắc, thanh khoản và khả năng hấp thụ sản phẩm được cải thiện hơn so với nửa đầu năm.

Sở Xây dựng cho rằng giá bán sẽ tiếp tục tăng nhưng theo hướng phân hóa, tập trung ở các dự án có vị trí tốt, pháp lý đầy đủ và đáp ứng nhu cầu ở thực.