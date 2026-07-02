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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức TP.HCM kiến tạo đô thị đáng sống; Có nên áp giá điện sinh hoạt theo khung giờ?; Tòa án bác bỏ chính sách siết quyền công dân của Nhà Trắng... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.7.2026.

TP.HCM kiến tạo đô thị đáng sống

Một thể chế vượt trội cùng một quy hoạch bài bản là 2 tiền đề quan trọng để TP.HCM tái cấu trúc đô thị, phân vùng phát triển, mang lại chất lượng sống tốt cho mọi người dân.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.7.2026- Ảnh 1.

Tầm nhìn mới cho TP.HCM là trở thành “siêu đô thị quốc tế” thông minh, xanh, sáng tạo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Có nên áp giá điện sinh hoạt theo khung giờ?

Bộ Công thương đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng: cao điểm, bình thường và thấp điểm. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.7.2026- Ảnh 2.

Giá điện sinh hoạt được tính theo khung giờ cũng là cách khuyến khích phát triển điện mặt trời có gắn pin lưu trữ

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tòa án bác bỏ chính sách siết quyền công dân của Nhà Trắng

Phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao Mỹ đã khiến ý định dùng lá bài hành pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Donald Trump phá sản.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.7.2026- Ảnh 3.

Nhóm nghị sĩ Dân chủ phát biểu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về quyền công dân theo nơi sinh ngày 30.6

ẢNH: AP

 

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