Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.7.2026

Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao

Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa nâng hạng VN lên nhóm thu nhập trung bình cao trong bảng phân loại thường niên công bố ngày 1.7.

Theo công bố từ World Bank (WB), tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân đầu người của VN tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào năm 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Vì sao giá kim cương giảm mạnh?

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Giá kim cương sụt giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

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