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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao; Vì sao giá kim cương giảm mạnh?; 250 năm ra đời, nước Mỹ có gì?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.7.2026.

Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao

Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa nâng hạng VN lên nhóm thu nhập trung bình cao trong bảng phân loại thường niên công bố ngày 1.7.

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Theo công bố từ World Bank (WB), tổng thu nhập quốc gia (GNI) bình quân đầu người của VN tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD vào năm 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Vì sao giá kim cương giảm mạnh?

Giá kim cương giảm mạnh, người bán nhiều hơn người mua khi niềm tin vào sự lấp lánh của đá quý này lung lay.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.7.2026 - Ảnh 2.

Giá kim cương sụt giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

250 năm ra đời, nước Mỹ có gì?

Chia rẽ, thất thường, nền dân chủ bị đe dọa… là những điều mà nhiều người đang nói về Mỹ khi nước này kỷ niệm 250 năm hình thành và phát triển (4.7.1776 - 4.7.2026). Liệu nước Mỹ có thật sự đang đầy bất trắc?.

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Hôm nay (4.7.2026), nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ra đời

ẢNH: NGÔ MINH TRÍ

 

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Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.7.2026

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