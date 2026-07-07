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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Hành trình thiêng liêng; Làm gì để kéo tăng trưởng 6 tháng cuối năm?; Các "chốt chặn" hàng ngàn tỉ USD quanh Biển Đông... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.7.2026.

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Hành trình thiêng liêng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.7.2026- Ảnh 1.

Lực lượng chuyên trách thực hiện đào tìm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, và một số di vật vừa được tìm thấy

ẢNH: NGUYỄN ANH - BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Sau nhiều năm lần tìm từ tư liệu, lời kể nhân chứng và khảo sát địa vật lý, cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) chính thức bước vào giai đoạn khai quật, quy tập.

Làm gì để kéo tăng trưởng 6 tháng cuối năm?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.7.2026- Ảnh 2.

Công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ là lực đẩy mạnh cho kinh tế VN bứt phá

ẢNH: NGỌC THẮNG

Dù khép lại 6 tháng đầu năm với gam màu tươi sáng khi tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 8,18% - mức tăng cao nhất trong vòng 15 năm qua, song kinh tế VN vẫn đang đứng trước áp lực rất lớn để có thể về đích tăng trưởng 2 con số trong năm đầu tiên của kỷ nguyên mới. 

Các "chốt chặn" hàng ngàn tỉ USD quanh Biển Đông

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.7.2026- Ảnh 3.

Lược đồ Biển Đông và 8 “chốt chặn” xung quanh

ẢNH: CSIS

Những gì kinh tế thế giới bị ảnh hưởng khi eo biển Hormuz đình trệ được xem là cảnh báo quan trọng nếu để xảy ra xung đột ở các tuyến hàng hải, đặc biệt là Biển Đông đang đóng vai trò giao thương với giá trị hàng hóa trị giá lên đến hàng ngàn tỉ USD mỗi năm.

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Hài Cốt Liệt Sĩ công viên Lê Thị Riêng tăng trưởng GDP Biển Đông Eo biển Hormuz

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