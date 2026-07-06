Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.7.2026

Báo động cận thị ở trẻ em
Nhiều trẻ còn rất nhỏ đã phải đeo kính, tái khám vì tăng độ cận. Bác sĩ cảnh báo, cận thị nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời sẽ kéo theo nhiều nguy cơ biến chứng cho đôi mắt.
Thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế?
Lần đầu tiên sau nhiều thập niên có hiệu lực, người đóng thuế được trừ chi phí y tế, giáo dục. Nhiều quy định mới về thuế thu nhập cá nhân vừa có hiệu lực làm lớn đến thu nhập đóng thuế của người làm công ăn lương.
Giải mã cuộc tập trận "khủng" đang diễn ra ở Thái Bình Dương
Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) đang diễn ra quy tụ lực lượng của 30 quốc gia đến từ 4 châu lục với 31 tàu nổi cùng 5 tàu ngầm, 197 máy bay và hơn 30.000 người…
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