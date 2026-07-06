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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức Báo động cận thị ở trẻ em; Thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế?; Giải mã cuộc tập trận "khủng" đang diễn ra ở Thái Bình Dương... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.7.2026.


Báo động cận thị ở trẻ em

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.7.2026 - Ảnh 1.

Chật kín trẻ em đến khám mắt

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhiều trẻ còn rất nhỏ đã phải đeo kính, tái khám vì tăng độ cận. Bác sĩ cảnh báo, cận thị nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời sẽ kéo theo nhiều nguy cơ biến chứng cho đôi mắt.

Thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.7.2026 - Ảnh 2.

Từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lần đầu tiên sau nhiều thập niên có hiệu lực, người đóng thuế được trừ chi phí y tế, giáo dục. Nhiều quy định mới về thuế thu nhập cá nhân vừa có hiệu lực làm lớn đến thu nhập đóng thuế của người làm công ăn lương.

Giải mã cuộc tập trận "khủng" đang diễn ra ở Thái Bình Dương

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.7.2026 - Ảnh 3.

Tàu chiến các nước đến Hawaii để tham gia tập trận RIMPAC 2026

Ảnh: US Navy

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) đang diễn ra quy tụ lực lượng của 30 quốc gia đến từ 4 châu lục với 31 tàu nổi cùng 5 tàu ngầm, 197 máy bay và hơn 30.000 người…

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