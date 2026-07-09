Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.7.2026

Làm gì để kéo tăng trưởng 6 tháng cuối năm?: Lên "chiến dịch" giải ngân đầu tư công
Với tổng vốn đầu tư công năm 2026 cao kỷ lục, việc thúc đẩy giải ngân trong 6 tháng cuối năm sẽ là mũi "giáp công" đưa tăng trưởng kinh tế về đích 2 con số như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra.
"Nút thắt cổ chai" ở phòng kiểm nghiệm sầu riêng
Ngành sầu riêng đang bùng nổ cả về sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên năng lực kiểm soát chất lượng trái sầu riêng không theo kịp. Vì thế, chỉ cần một sự cố ở khâu kiểm nghiệm cũng đủ khiến cả chuỗi xuất khẩu trị giá hàng tỉ USD rơi vào tình trạng đình trệ.
Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, sau khi hai bên có cuộc ăn miếng trả miếng mới liên quan vụ tàu thuyền bị tấn công ở eo biển Hormuz.
Bình luận (0)