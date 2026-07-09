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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Làm gì để kéo tăng trưởng 6 tháng cuối năm?: Lên "chiến dịch" giải ngân đầu tư công; "Nút thắt cổ chai" ở phòng kiểm nghiệm sầu riêng; Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.7.2026.

Làm gì để kéo tăng trưởng 6 tháng cuối năm?: Lên "chiến dịch" giải ngân đầu tư công

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.7.2026- Ảnh 1.

Đầu tư công là động lực tăng trưởng quan trọng cho nền kinh tế. Trong ảnh: Thi công ga ngầm ST 10 (ga Phạm Văn Bạch) của tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành) trên đường Trường Chinh, TP.HCM, ngày 7.7.2026

ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Với tổng vốn đầu tư công năm 2026 cao kỷ lục, việc thúc đẩy giải ngân trong 6 tháng cuối năm sẽ là mũi "giáp công" đưa tăng trưởng kinh tế về đích 2 con số như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra.

"Nút thắt cổ chai" ở phòng kiểm nghiệm sầu riêng

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.7.2026- Ảnh 2.

Sầu riêng mang về hàng tỉ USD mỗi năm nhưng khâu kiểm nghiệm đang là điểm nghẽn

ẢNH: Q.T

Ngành sầu riêng đang bùng nổ cả về sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu, tuy nhiên năng lực kiểm soát chất lượng trái sầu riêng không theo kịp. Vì thế, chỉ cần một sự cố ở khâu kiểm nghiệm cũng đủ khiến cả chuỗi xuất khẩu trị giá hàng tỉ USD rơi vào tình trạng đình trệ.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.7.2026- Ảnh 3.

Khói lửa bốc lên sau một vụ nổ ở tỉnh Hormozgan của Iran

Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc, sau khi hai bên có cuộc ăn miếng trả miếng mới liên quan vụ tàu thuyền bị tấn công ở eo biển Hormuz.

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giải ngân đầu tư công xuất khẩu Sầu riêng Hormuz Iran

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