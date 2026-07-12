Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.7.2026

Tìm liệt sĩ bằng trách nhiệm và trái tim người lính

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ được các cán bộ, chiến sĩ đội K thực hiện bài bản ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ những bức ảnh cũ, lời kể nhân chứng đến công nghệ ra đa xuyên đất, hành trình tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng và sân bay Tân Sơn Nhất đã mở ra những kết quả bước đầu.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong khu công nghiệp TP.HCM

Nhu cầu điện mặt trời trong các KCN là rất lớn ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiềm năng rất lớn nhưng để đưa nguồn điện xanh vào các khu công nghiệp - khu chế xuất tại TP.HCM, các chính sách cần phải được tháo gỡ mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

Sóng ngầm thách thức Biển Đông sau 10 năm PCA phán quyết

Iran vẫn chưa đưa ra tuyên bố mở lại lưu thông hàng hải tự do cho eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ ẢNH: REUTERS

Cách đây 10 năm, ngày 12.7.2016, Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (PCA) đưa ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng sau 10 năm vùng biển này vẫn đối mặt nhiều thách thức.