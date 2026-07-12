Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.7.2026

Tìm liệt sĩ bằng trách nhiệm và trái tim người lính
Từ những bức ảnh cũ, lời kể nhân chứng đến công nghệ ra đa xuyên đất, hành trình tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng và sân bay Tân Sơn Nhất đã mở ra những kết quả bước đầu.
Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong khu công nghiệp TP.HCM
Tiềm năng rất lớn nhưng để đưa nguồn điện xanh vào các khu công nghiệp - khu chế xuất tại TP.HCM, các chính sách cần phải được tháo gỡ mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.
Sóng ngầm thách thức Biển Đông sau 10 năm PCA phán quyết
Cách đây 10 năm, ngày 12.7.2016, Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (PCA) đưa ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng sau 10 năm vùng biển này vẫn đối mặt nhiều thách thức.
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