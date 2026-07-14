Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.7.2026

"Bão giá" làm tăng nguy cơ chậm tiến độ đầu tư công

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, những tháng cuối năm các bộ, ngành, địa phương phải "tăng tốc" giải ngân đầu tư công. Thế nhưng giá vật liệu xây dựng, chi phí lao động tăng mạnh có nguy cơ kéo lùi tiến độ hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm. (trang 4)

Khó khăn về vật liệu xây dựng, nhân công gây tác động đến các dự án trọng điểm quốc gia. Trong ảnh: Thi công công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, An Giang ẢNH: HOÀNG DUNG

Vụ điểm 10 môn toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can, thí sinh xét tuyển ra sao?

Những ai chịu trách nhiệm về sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang? Kế hoạch xét tuyển đại học của Bộ GD-ĐT có thay đổi để chờ kết quả điều tra vụ án liên quan sai phạm điểm 10 môn toán tại trường này hay không... là điều đang được dư luận quan tâm. (trang 17)

184/328 thí sinh trong tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 27 điểm trở lên với tổ hợp xét tuyển ĐH mà các em đạt điểm cao nhất ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo dấu phạt nguội: Camera AI soi xe máy

Không có CSGT đứng đường, nhiều người đi xe máy nghĩ vượt đèn đỏ, đi sai làn hay đi vào đường cấm rất khó bị phát hiện. Song phía sau những màn hình tại trung tâm điều hành giao thông, nhiều lỗi vi phạm chỉ diễn ra trong vài giây vẫn được ghi nhận mỗi ngày. (trang 22)