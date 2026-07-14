Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
Tin tức "Bão giá" làm tăng nguy cơ chậm tiến độ đầu tư công; Vụ điểm 10 môn toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can, thí sinh xét tuyển ra sao?; Theo dấu phạt nguội: Camera AI soi xe máy... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.7.2026.

"Bão giá" làm tăng nguy cơ chậm tiến độ đầu tư công

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, những tháng cuối năm các bộ, ngành, địa phương phải "tăng tốc" giải ngân đầu tư công. Thế nhưng giá vật liệu xây dựng, chi phí lao động tăng mạnh có nguy cơ kéo lùi tiến độ hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm. (trang 4)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.7.2026- Ảnh 1.

Khó khăn về vật liệu xây dựng, nhân công gây tác động đến các dự án trọng điểm quốc gia. Trong ảnh: Thi công công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, An Giang

ẢNH: HOÀNG DUNG

Vụ điểm 10 môn toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can, thí sinh xét tuyển ra sao?

Những ai chịu trách nhiệm về sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang? Kế hoạch xét tuyển đại học của Bộ GD-ĐT có thay đổi để chờ kết quả điều tra vụ án liên quan sai phạm điểm 10 môn toán tại trường này hay không... là điều đang được dư luận quan tâm. (trang 17)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.7.2026- Ảnh 2.

184/328 thí sinh trong tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt từ 27 điểm trở lên với tổ hợp xét tuyển ĐH mà các em đạt điểm cao nhất

ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo dấu phạt nguội: Camera AI soi xe máy

Không có CSGT đứng đường, nhiều người đi xe máy nghĩ vượt đèn đỏ, đi sai làn hay đi vào đường cấm rất khó bị phát hiện. Song phía sau những màn hình tại trung tâm điều hành giao thông, nhiều lỗi vi phạm chỉ diễn ra trong vài giây vẫn được ghi nhận mỗi ngày. (trang 22)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.7.2026- Ảnh 3.

Camera AI tự động nhận diện vi phạm, trích xuất clip lưu lại để CSGT xác minh, xử lý

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.7.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.7.2026

Tin tức Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đổi mới thế nào để không còn tiêu cực?; Có Long Thành, Tân Sơn Nhất còn bay quốc tế chặng nào?; Trung Quốc - Philippines leo thang căng thẳng quanh "tiền đồn" ở Biển Đông... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.7.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.7.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.7.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in giá vật liệu xây dựng xét tuyển đại học vượt đèn đỏ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận