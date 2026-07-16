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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Vốn công nghệ chảy vào Việt Nam; Cửa hàng kim cương đóng cửa, khách hàng bán lại ở đâu?; Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong nỗ lực khẳng định vị thế... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.7.2026.

Vốn công nghệ chảy vào Việt Nam

Bất chấp sự chững lại của dòng vốn đầu tư toàn cầu, VN vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và điện tử công nghệ cao.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.7.2026 - Ảnh 1.

Các dự án công nghệ cao đang trở thành động lực mới của dòng vốn FDI vào VN

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cửa hàng kim cương đóng cửa, khách hàng bán lại ở đâu?

Nhiều cửa hàng kim cương đóng cửa sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam một số bị can liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương khiến khách hàng lo lắng.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.7.2026 - Ảnh 2.

Các tiệm kim cương tại TP.HCM đóng cửa

ẢNH: MAI PHƯƠNG

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong nỗ lực khẳng định vị thế

Qua hơn 8 tháng cầm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã thể hiện năng lực đáng ngạc nhiên và hiệu quả cao trên trường quốc tế, nhưng thách thức còn đó.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.7.2026 - Ảnh 3.

Thủ tướng Takaichi tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua ở Pháp

ẢNH: AFP

 

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