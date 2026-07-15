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Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng gặp rủi ro gì?
Video Thời sự

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng gặp rủi ro gì?

Sầm Ánh - Công Khởi

Hơn 30.000 viên kim cương trị giá ước tính hơn 1.500 tỉ đồng trong vụ án đang được điều tra khiến nhiều người đặt câu hỏi: Kim cương nhập từ nước ngoài có phải đều là hàng buôn lậu? Nếu từng mua tại các cửa hàng liên quan, người mua có bị ảnh hưởng về quyền lợi hay không? Góc nhìn pháp lý từ luật sư giúp làm rõ những vấn đề được nhiều người quan tâm.

Hơn 30.000 viên kim cương, trị giá hơn 1.500 tỉ đồng. Con số này khiến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra trở thành một trong những vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm trong những ngày qua. Không chỉ bởi quy mô đặc biệt lớn, mà còn bởi việc nhiều chủ tiệm vàng nổi tiếng tại TP.HCM bị khởi tố.

Bên cạnh diễn biến điều tra, nhiều người cũng đặt ra những câu hỏi rất thực tế: Buôn lậu kim cương thực chất là gì? Liệu cứ một viên kim cương có nguồn gốc từ nước ngoài đều được xem là hàng buôn lậu? Hay còn phải căn cứ vào những yếu tố pháp lý khác? Theo luật sư Hạ Thị Thu Thảo, điều quan trọng là phải hiểu đúng bản chất của hành vi buôn lậu theo quy định của pháp luật.

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng - Ảnh 1.

Tiệm vàng bạc và đá quý Kim Lý đóng cửa từ chiều ngày 14.7.2026

ẢNH: CÔNG KHỞI

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng gặp rủi ro gì?

Từ những phân tích này có thể thấy, yếu tố quyết định một viên kim cương có phải là hàng buôn lậu hay không không nằm ở việc nó được khai thác tại quốc gia nào, mà ở việc quá trình nhập khẩu và lưu thông có tuân thủ đúng quy định của pháp luật hay không. Từ đây cũng phát sinh một băn khoăn khác.

Nếu trước đây người dân đã mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh đang liên quan đến vụ án thông qua giao dịch công khai, có hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm định đầy đủ, thì quyền và lợi ích hợp pháp của họ có bị ảnh hưởng hay không? Theo luật sư, người mua ngay tình về nguyên tắc được pháp luật bảo vệ.

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng - Ảnh 2.

Theo luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM), điều quan trọng là phải hiểu đúng bản chất của hành vi buôn lậu theo quy định của pháp luật

ẢNH:SẦM ÁNH

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng - Ảnh 3.

Tiệm vàng bạc đá quý Ngọc Tâm cũng trong tình trạng đóng cửa

ẢNH: SẦM ÁNH

Tuy nhiên, việc người mua ngay tình được pháp luật bảo vệ không đồng nghĩa mọi rủi ro pháp lý đều chấm dứt. Trong trường hợp cơ quan điều tra đang xác minh nguồn gốc một số tài sản có liên quan đến vụ án, nhiều người cũng băn khoăn liệu những viên kim cương mình đang sở hữu có thể tiếp tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho hoặc cầm cố như bình thường hay không. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng đây là vấn đề cần được cân nhắc thận trọng.

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng - Ảnh 4.

Tiệm vàng Nga châu Âu trong tình trạng đóng cửa và liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo luật sư, nếu cơ quan điều tra yêu cầu người đang sở hữu tài sản phối hợp xác minh thì người dân không nên quá lo lắng, mà cần chủ động hợp tác, cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán, giấy kiểm định và các tài liệu liên quan để chứng minh quá trình giao dịch cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Không chỉ đặt ra nhiều vấn đề pháp lý trong quá trình điều tra, vụ án cũng là lời nhắc nhở đối với người tiêu dùng khi giao dịch các tài sản có giá trị lớn.

Chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia hiện vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Dưới góc độ pháp lý, những phân tích của luật sư giúp làm rõ bản chất của hành vi buôn lậu theo quy định của pháp luật, đồng thời giải đáp phần nào những băn khoăn của người đã giao dịch tại các cơ sở kinh doanh liên quan. Đối với người tiêu dùng, bài học quan trọng là luôn lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán, giấy kiểm định và các tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đây không chỉ là cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi phát sinh tranh chấp hoặc cần xác minh, mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch trong các giao dịch tài sản có giá trị lớn.

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