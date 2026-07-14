Vụ buôn 30.000 viên kim cương: Các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm cửa đóng then cài

Cụ thể tiệm vàng Kim Lý và tiệm vàng Ngọc Tâm (cùng ở đường An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM) đã đóng cửa.

Thông tin chủ các tiệm vàng này bị khởi tố, bắt tạm giam hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Vụ buôn lậu 30.000 viên kim cương: Các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm cửa đóng then cài

Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, chiều 14.7, đơn vị này cho biết, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab).

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khám xét nơi kinh doanh của 4 bị can trên, lực lượng công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Như vậy, đến ngày 14.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, với tổng trị giá hơn 1.500 tỉ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỉ đồng.

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