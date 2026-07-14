Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vụ buôn 30.000 viên kim cương: Các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm cửa đóng then cài
Video Thời sự

Vụ buôn 30.000 viên kim cương: Các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm cửa đóng then cài

Công Khởi - Sầm Ánh
Chiều 14.7.2026, sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương từ Ấn Độ về Việt Nam, khởi tố 4 bị can là chủ các tiệm vàng nổi tiếng, phóng viên Báo Thanh Niên đã trực tiếp đến ghi nhận tình hình tại một số tiệm vàng này.

Cụ thể tiệm vàng Kim Lý và tiệm vàng Ngọc Tâm (cùng ở đường An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM) đã đóng cửa.

Thông tin chủ các tiệm vàng này bị khởi tố, bắt tạm giam hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Vụ buôn lậu 30.000 viên kim cương: Các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm cửa đóng then cài

Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, chiều 14.7, đơn vị này cho biết, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab).

Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Bắt 3 giám đốc công ty kinh doanh vàng- Ảnh 1.

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khám xét nơi kinh doanh của 4 bị can trên, lực lượng công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Như vậy, đến ngày 14.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, với tổng trị giá hơn 1.500 tỉ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỉ đồng.

Đọc bài viết đầy đủ tại đây.

Tin liên quan

Vụ buôn lậu 30.000 viên kim cương: Chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu bị bắt

Vụ buôn lậu 30.000 viên kim cương: Chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu bị bắt

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can là chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng và nhân viên kiểm định tại TP.HCM. Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Kim Lý tiệm vàng kim lý bà chủ kim lý bị bắt buôn lậu kim cương

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận