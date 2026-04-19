Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.4.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
19/04/2026 05:57 GMT+7

Tin tức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026: Những vòng xe gửi thông điệp hòa bình; Vì sao vỉa hè hấp dẫn du khách?; Iran bất ngờ "quay xe", tình thế thêm khó lường... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.4.2026.

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026: Những vòng xe gửi thông điệp hòa bình

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.4.2026 - Ảnh 1.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải) cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và các đại biểu chào đón đoàn xe đạp diễu hành qua cầu Hiền Lương lịch sử

ẢNH: DUY ANH

 Đây là lần thứ 2, ngày hội được tổ chức ở vùng "đất thép", kỳ vọng là những vòng xe nối liền ký ức và tương lai, góp phần nguyện cầu cho một thế giới hòa bình. (trang 4)

Vì sao vỉa hè hấp dẫn du khách?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.4.2026 - Ảnh 2.

Con đường ẩm thực Hà Tôn Quyền, với những quán sủi cảo lâu đời được thực khách yêu thích nhờ không gian thoáng đãng, bàn ghế rộng rãi

ẢNH: PHAN HƯƠNG

Thực tế, buôn bán vỉa hè là một phần đời sống đô thị và sinh kế của hàng triệu người dân. Thậm chí từ lâu, đây được coi là nét đặc thù giúp du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương. (trang 7)

Iran bất ngờ 'quay xe', tình thế thêm khó lường

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.4.2026 - Ảnh 3.

Tàu dầu và tàu hàng tại eo biển Hormuz, nhìn từ UAE ngày 11.3

ẢNH: AP

 Việc quân đội Iran tái áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại eo biển Hormuz ngay sau khi vừa mở lại cho thấy tình hình Trung Đông vẫn còn rất biến động và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. (trang 24)

