Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.7.2026

Phân luồng quốc tế giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất thế nào?

Trong khi trên công trường đang đếm ngược hơn 100 ngày chạy nước rút để đưa sân bay Long Thành vào phục vụ người dân đúng hẹn từ ngày 1.12, thì cơ quan quản lý vẫn chưa chốt được phương án phân chia khai thác đường bay quốc tế giữa sân bay này và Tân Sơn Nhất.

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Tiệm kim cương không mua lại có vi phạm?

Làn sóng cửa hàng kinh doanh kim cương thông báo đóng cửa vẫn tăng từng ngày khiến khách hàng muốn bán cũng không được. Câu hỏi đặt ra là tiệm không mua lại hàng theo cam kết liệu có vi phạm?

Hàng loạt tiệm kim cương trên đường An Dương Vương (TP.HCM) đóng cửa ẢNH: NHẬT THỊNH

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Chiến địa tiền tuyến lừng lẫy một thời

Đại đồn Chí Hòa hình thang dài, chạy dọc đường Thiên Lý đi về hướng Tây Ninh (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám - CMT8 và một phần, đoạn đầu đường Trường Chinh). Cổng đại đồn ở khu vực ngã ba Ông Tạ (CMT8 - Phạm Văn Hai). Từ đây, hai nhánh tường đồn tỏa ra, nhô xéo lên hai bên, tạo thành hai góc nhọn, mỗi góc có một đồn lớn ở vị trí tiền tiêu.