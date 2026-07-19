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Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.7.2026

Thanh Niên
Thanh Niên

Tin tức Phát triển kinh tế di sản; "Cứu nước chẳng nề thân sống thác" tại chiến lũy, phòng tuyến Chí Hòa; Bóng đá chống lại Messi... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.7.2026.

Phát triển kinh tế di sản

Không chỉ là ký ức của quá khứ, di sản ngày càng trở thành nguồn lực kinh tế đặc biệt. Khi được khai thác đúng hướng, những giá trị văn hóa bản địa có thể tạo sinh kế, thu hút du lịch và mở ra động lực phát triển bền vững.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.7.2026 - Ảnh 1.

Cần tạo được chuỗi giá trị để di sản đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế. Trong ảnh: Lễ hội Katê 2025 tại Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

"Cứu nước chẳng nề thân sống thác" tại chiến lũy, phòng tuyến Chí Hòa

Vị trí Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM) trước kia là khu vực tiền tuyến phía trước và sát bên Đại đồn Chí Hòa với hệ thống đồn lũy dày đặc, phức tạp. Nơi đây từng diễn ra các trận đánh ác liệt với những câu chuyện đau thương còn ít người biết tới.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.7.2026 - Ảnh 2.

Bản đồ trinh sát quân sự Sài Gòn và Đại đồn ngày 19.7.1860 do trung sĩ hậu cần Le Faucheur vẽ

NGUỒN: TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 2

Bóng đá chống lại Messi

Nói về trận chung kết World Cup 2026 trước giờ bóng lăn là phải nói về Lionel Messi (Argentina). Với mọi sự tôn trọng dành cho đội tuyển Tây Ban Nha, thì đề tài chủ đạo vẫn là Tây Ban Nha sẽ đối phó Messi như thế nào.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.7.2026 - Ảnh 3.

Messi (phải) và Yamal cuối cùng cũng có dịp đối đầu nhau

ẢNH: AFP

 

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