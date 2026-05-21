Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.5.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
21/05/2026 05:56 GMT+7

Tin tức Nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược; Thùng đạn sắt và cuộc hội ngộ không tưởng sau 50 năm; Nhật - Hàn bắt tay nhau để "thoát Mỹ"?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.5.2026.

Nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược

Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan mới đây. Chỉ đạo này đang mở ra một chương mới cho thị trường bất động sản VN trong thời gian tới.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.5.2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, xem đây là một trụ cột chiến lược

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thùng đạn sắt và cuộc hội ngộ không tưởng sau 50 năm

Trong lòng núi Chư Pah (xã Ia Ly, Gia Lai), chiếc thùng đạn bằng sắt nằm im lìm suốt hơn nửa thế kỷ dưới lớp đất phủ dày. Không ai biết bên trong nó đang cất giữ nguyên vẹn ký ức tuổi trẻ của một người lính từng chiến đấu ở Tây nguyên.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.5.2026 - Ảnh 2.

Chiếc thùng đạn được phát hiện trong hang núi Chư Pah đã góp phần giải mã nhiều ký ức và dấu tích còn sót lại từ thời chiến

ẢNH: CTV

Nhật - Hàn bắt tay nhau để "thoát Mỹ"?

Việc Nhật Bản và Hàn Quốc vừa đạt được thỏa thuận quan trọng về năng lượng được xem là động thái "thời thế" trước sức ép từ thuế quan Mỹ, nhưng Tokyo và Seoul dường như vẫn tồn tại nhiều khác biệt.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.5.2026 - Ảnh 3.

Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Lee gặp nhau tại Andong vào ngày 19.5

ẢNH: AP

 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026: Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?; Thi sát hạch lái xe, vì sao nhiều người rớt sa hình, đường trường?; Tăng cường quân sự ở Biển Đông giữa sóng ngầm căng thẳng… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.5.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Tây nguyên Nhật Bản Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận