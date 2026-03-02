Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.3.2026

Hướng tới ngày hội bầu cử toàn dân: Những đổi mới mang tính lịch sử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 chứng kiến nhiều đổi mới mang tính đột phá, lần đầu tiên được triển khai. Đó không đơn thuần là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật tổ chức mà phản ánh tư duy quản trị hiện đại, hiệu quả trên con đường bước vào kỷ nguyên mới của đất nước.

Sáng 1.3, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân có mặt tại Cụm Ba Kè để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và nhà giàn DK1/9. Trong ảnh: Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9 ẢNH: TTXVN

Giá vàng dự báo tăng mạnh

Vàng luôn trở thành nơi trú ẩn khi mỗi khi xảy ra bất ổn. Vì thế, nhiều dự báo cho thấy giá vàng trong tuần tới sẽ tiếp tục đi lên khi căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông bùng phát thành xung đột.

Khách mua vàng ngày 1.3 ẢNH: NGỌC THẮNG

Thế giới trước thế cuộc Iran

Sự qua đời của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei do các cuộc tấn công bởi Mỹ và Israel không phải là sự kết thúc của chế độ Tehran hiện tại, ẩn chứa nhiều diễn biến đầy khó lường trong thời gian tới và có thể tác động không nhỏ đến kinh tế toàn cầu.