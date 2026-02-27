Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.2.2026

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2: Thầy thuốc Việt lập kỳ tích

Ê kíp y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM vận hành robot phẫu thuật tối tân Da Vinci ẢNH: BVCC

Có những đêm, trong phòng mổ, ánh đèn vẫn sáng, tập trung vào từng chuyển động chính xác đến từng mi li mét của đôi tay bác sĩ. Ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân "nín thở" chờ đợi. Phía sau tất cả là một hệ thống đang vận hành nhịp nhàng không ngừng nghỉ - hệ thống y tế VN.

Cao tốc vẫn chưa hết bất cập

Những tuyến đường cao tốc chỉ 2 làn xe mỗi bên oằn mình gánh lượng phương tiện lớn ẢNH: ĐỘC LẬP

Tai nạn liên hoàn, cao tốc tắc nghẽn, trạm dừng nghỉ "thất thủ"…, hàng loạt sự cố trên các tuyến cao tốc xảy ra trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 một lần nữa cho thấy nhiều bất cập vẫn còn tồn tại trong hệ thống đường cao tốc của VN.

Triều Tiên tung hai lá bài trái ngược với Mỹ - Hàn

Cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng ngày 25.2 ẢNH: REUTERS

Trong khi đưa ra điều kiện để có thể hòa hợp với Mỹ, CHDCND Triều Tiên khước từ "cành ô liu" của Hàn Quốc.