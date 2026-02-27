Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
27/02/2026 06:02 GMT+7

Tin tức Ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2: Thầy thuốc Việt lập kỳ tích, Cao tốc vẫn chưa hết bất cập, Triều Tiên tung hai lá bài trái ngược với Mỹ - Hàn… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.2.2026.

Ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2: Thầy thuốc Việt lập kỳ tích

- Ảnh 1.

Ê kíp y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM vận hành robot phẫu thuật tối tân Da Vinci

ẢNH: BVCC

Có những đêm, trong phòng mổ, ánh đèn vẫn sáng, tập trung vào từng chuyển động chính xác đến từng mi li mét của đôi tay bác sĩ. Ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân "nín thở" chờ đợi. Phía sau tất cả là một hệ thống đang vận hành nhịp nhàng không ngừng nghỉ - hệ thống y tế VN.

Cao tốc vẫn chưa hết bất cập

- Ảnh 2.

Những tuyến đường cao tốc chỉ 2 làn xe mỗi bên oằn mình gánh lượng phương tiện lớn

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tai nạn liên hoàn, cao tốc tắc nghẽn, trạm dừng nghỉ "thất thủ"…, hàng loạt sự cố trên các tuyến cao tốc xảy ra trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 một lần nữa cho thấy nhiều bất cập vẫn còn tồn tại trong hệ thống đường cao tốc của VN.

Triều Tiên tung hai lá bài trái ngược với Mỹ - Hàn

- Ảnh 3.

Cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng ngày 25.2

ẢNH: REUTERS

Trong khi đưa ra điều kiện để có thể hòa hợp với Mỹ, CHDCND Triều Tiên khước từ "cành ô liu" của Hàn Quốc.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.2.2026

Tin tức “Siết” kiểm định khí thải ô tô; "Cò vé" trục lợi ở bến tàu đi Phú Quốc; Thông điệp liên bang dài kỷ lục của Tổng thống Trump... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.2.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Thầy thuốc cao tốc Hàn Quốc Tin tức đặc biệt trên báo in ngày thầy thuốc Việt nam Triều Tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận