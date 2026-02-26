Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.2.2026

“Siết” kiểm định khí thải ô tô

Từ 1.3, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn.

Từ 1.3, ô tô sẽ phải kiểm tra khí thải theo quy trình và phương pháp chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn ẢNH: Nhật Thịnh

"Cò vé" trục lợi ở bến tàu đi Phú Quốc

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động từ đất liền trở lại đặc khu Phú Quốc (An Giang) làm việc, cũng như nhiều du khách đến đảo Ngọc tham quan, khiến nhu cầu vé tàu ra đảo tăng cao. Đây cũng là thời điểm nhóm "cò" ở bến tàu Rạch Giá gom vé để hưởng chênh lệch.

Nữ "cò vé" (trái) trao đổi với khách giá vé tàu đi Phú Quốc. Do hết vé nên khách mua với giá 450.000 đồng/vé, dù giá niêm yết chỉ 315.000 đồng/vé ẢNH: Thanh niên

Thông điệp liên bang dài kỷ lục của Tổng thống Trump

Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra bức tranh lạc quan về nền kinh tế, đồng thời làm rõ quan điểm trong các vấn đề nóng về đối ngoại.