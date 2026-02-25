Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
25/02/2026 06:05 GMT+7

Tin tức Tiềm năng xuất khẩu giáo dục của VN, Ngăn chặn drone xâm nhập vùng cấm bay, Giải mã sức mạnh của băng nhóm khét tiếng Mexico… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.2.2026.

Tiềm năng xuất khẩu giáo dục của VN

Theo các chuyên gia, hệ thống giáo dục ĐH ngày càng quốc tế hóa cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước là những động lực để VN trở thành một trung tâm giáo dục trong khu vực, hướng tới xuất khẩu giáo dục.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.2.2026 - Ảnh 1.

Đại diện các trường ĐH VN trao đổi với đối tác nước ngoài tại Hội nghị và triển lãm giáo dục quốc tế khu vựcchâu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 ở Hồng Kông

ẢNH: PHẠM HUY TUÂN

Ngăn chặn drone xâm nhập vùng cấm bay

Tình trạng thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập vùng cấm bay ở sân bay Đà Nẵng giữa cao điểm tết khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng đã đặt ra nhiều vấn đề về an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.2.2026 - Ảnh 2.

Bộ CHQS TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.Đà Nẵng triển khai rà soát, truy vết drone xâm nhậpvùng cấm, uy hiếp an toàn bay tại Cảng HKQT Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC HÂN

Giải mã sức mạnh của băng nhóm khét tiếng Mexico

Từ một nhóm tội phạm nhỏ, Jalisco thế hệ mới (CJNG) đã vươn lên trở thành tổ chức áp đảo đối thủ, mở rộng kiểm soát địa bàn và các tuyến đường buôn ma túy.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.2.2026 - Ảnh 3.

Thành viên của CJNG trong một đoạn video năm 2022

ẢNH: REUTERS

 

