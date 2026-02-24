Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
24/02/2026 06:07 GMT+7

Tin tức Xuất nhập khẩu tiến tới mốc 1.000 tỉ USD; Trung Quốc tăng mua, giá sầu riêng tăng sốc; Dự báo nhu cầu rất lớn về việc làm tại TP.HCM năm 2026... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.2.2026.

Xuất nhập khẩu tiến tới mốc 1.000 tỉ USD

Sau cuộc bứt phá ngoạn mục năm 2025, xuất nhập khẩu được kỳ vọng tiến tới mốc lịch sử 1.000 tỉ USD, trở thành trụ cột của kinh tế trong kỷ nguyên mới. (trang 4)

- Ảnh 1.

Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo có giá trị gia tăng ngày càng tăng cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trung Quốc tăng mua, giá sầu riêng tăng sốc

Vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ tết, thị trường sầu riêng trong nước đã tạo ra cú sốc khi giá thu mua tăng nhanh qua từng ngày. (trang 6)

- Ảnh 2.

Giá sầu riêng tăng sốc ngay từ đầu năm

ẢNH: Q.T

Dự báo nhu cầu rất lớn về việc làm tại TP.HCM năm 2026

TP.HCM sau sáp nhập trở thành siêu đô thị, là trung tâm tập trung phát triển các khu công nghệ cao, dự án kinh tế - xã hội. Năm 2026 nơi đây được dự báo nhu cầu việc làm rất lớn. (trang 16)

- Ảnh 3.

Năm 2026, thị trường lao động TP.HCM mang đến nhiều cơ hội cho người lao động nhưng sự cạnh tranh cũng lớn hơn

ẢNH: MỸ QUYÊN

