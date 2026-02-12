Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
12/02/2026 05:55 GMT+7

Tin tức Xuân thịnh vượng; Trại ngựa cho huyết thanh cứu người; Xủ quẻ năm Bính Ngọ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số tất niên ra ngày 12.2.2026.

Xuân thịnh vượng

Đường phố lộng lẫy, lòng người hân hoan, tất cả đều đã sẵn sàng đón Xuân 2026 - mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn tới giàu có và thịnh vượng cho cả dân tộc.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.2.2026- Ảnh 1.

Ảnh: độc lập

Trại ngựa cho huyết thanh cứu người

Ít ai biết tại xã Suối Dầu (Khánh Hòa) có một "thủ phủ" ngựa y tế lớn nhất VN với gần 400 con, di sản y học vô giá do bác sĩ Alexandre Yersin thành lập đúng 130 năm trước.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.2.2026- Ảnh 2.

Ngựa tại Trại chăn nuôi Suối Dầu (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Xủ quẻ năm Bính Ngọ

Theo quan niệm phương Đông, năm Bính Ngọ hội tụ cả may mắn lẫn thách thức, khi mà biến động đi cùng cơ hội, và con người được khuyến khích hãy theo đuổi ước mơ.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.2.2026- Ảnh 3.

Năm Bính Ngọ được dự báo sẽ tràn ngập những đột phá, đổi mới và thay đổi nhanh chóng

Ảnh: Reuters

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.2.2026

Tin tức Nỗ lực bình ổn giá hàng tết, Tuyển sinh ĐH 2026: Điểm học bạ được sử dụng như thế nào ?, Mỹ - Iran "nắn gân" nhau giữa đàm phán… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.2.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.2.2026

Khám phá thêm chủ đề

Xuân thịnh vượng Năm Bính Ngọ Trại chăn nuôi Suối Dầu xủ quẻ Tin tức đặc biệt trên báo in
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận