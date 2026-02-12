Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.2.2026

Xuân thịnh vượng
Đường phố lộng lẫy, lòng người hân hoan, tất cả đều đã sẵn sàng đón Xuân 2026 - mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn tới giàu có và thịnh vượng cho cả dân tộc.
Trại ngựa cho huyết thanh cứu người
Ít ai biết tại xã Suối Dầu (Khánh Hòa) có một "thủ phủ" ngựa y tế lớn nhất VN với gần 400 con, di sản y học vô giá do bác sĩ Alexandre Yersin thành lập đúng 130 năm trước.
Xủ quẻ năm Bính Ngọ
Theo quan niệm phương Đông, năm Bính Ngọ hội tụ cả may mắn lẫn thách thức, khi mà biến động đi cùng cơ hội, và con người được khuyến khích hãy theo đuổi ước mơ.
Bình luận (0)