Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.2.2026

Xuân thịnh vượng

Đường phố lộng lẫy, lòng người hân hoan, tất cả đều đã sẵn sàng đón Xuân 2026 - mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn tới giàu có và thịnh vượng cho cả dân tộc.

Ảnh: độc lập

Trại ngựa cho huyết thanh cứu người

Ít ai biết tại xã Suối Dầu (Khánh Hòa) có một "thủ phủ" ngựa y tế lớn nhất VN với gần 400 con, di sản y học vô giá do bác sĩ Alexandre Yersin thành lập đúng 130 năm trước.

Ngựa tại Trại chăn nuôi Suối Dầu (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Xủ quẻ năm Bính Ngọ

Theo quan niệm phương Đông, năm Bính Ngọ hội tụ cả may mắn lẫn thách thức, khi mà biến động đi cùng cơ hội, và con người được khuyến khích hãy theo đuổi ước mơ.