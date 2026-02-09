Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
09/02/2026 05:53 GMT+7

Tin tức Nỗ lực bình ổn giá hàng tết, Tuyển sinh ĐH 2026: Điểm học bạ được sử dụng như thế nào ?, Mỹ - Iran "nắn gân" nhau giữa đàm phán… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.2.2026.

Nỗ lực bình ổn giá hàng tết

Trong nỗ lực bình ổn giá cả với các mặt hàng thiết yếu mùa tết, hệ thống siêu thị tung hàng loạt chương trình giúp hàng hóa có giá rẻ hơn, hợp lý hơn, thu hút rất đông người dân đến mua sắm.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.2.2026 - Ảnh 1.

Các chương trình bình ổn giá và chất lượng hàng hóa thu hút đông đảo người dân đi sắm tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuyển sinh ĐH 2026: Điểm học bạ được sử dụng như thế nào ?

Một trong những điểm mới gây chú ý trong dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay là các quy định siết xét học bạ (điểm học tập THPT). Vậy phải chăng tất cả mọi phương thức xét điểm học bạ đều cần tuân thủ các quy định của dự thảo quy chế nếu ban hành chính thức?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.2.2026 - Ảnh 2.

Năm 2026, dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH có những quy định mới liên quan đến phương thức xét học bạ

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Mỹ - Iran "nắn gân" nhau giữa đàm phán

Cuộc đàm phán tại Oman mở ra cánh cửa hẹp cho đối thoại Mỹ - Iran, nhưng con đường phía trước vẫn đầy rủi ro khi các lằn ranh đỏ của Tehran, sức ép tối đa từ Washington và điều kiện an ninh của Israel vẫn còn đó.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.2.2026 - Ảnh 3.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) thăm tàu sân bay sau khi đàm phán với Iran

ẢNH: REUTERS

 

