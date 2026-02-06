Sức mua tăng mạnh những ngày cận tết

Tranh thủ giờ nghỉ đi sắm tết

Theo lịch âm, tháng chạp năm Ất Tỵ chỉ có 29 ngày nên nhiều người có cảm giác tết đến nhanh hơn so với mọi năm. Thời gian này, các doanh nghiệp đang tất bật trả lương, thưởng tết cho người lao động nên không khí mua sắm lại càng nhộn nhịp. Chị Nguyễn Minh Anh, một nhân viên văn phòng ở P.Bến Thành (TP.HCM), cho biết đầu tuần này chị mới nhận được tiền thưởng tết. Sau khi cân đối các khoản phải chi, chị rủ một số đồng nghiệp tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua sắm tết. "Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết. Cuối tuần tôi có hẹn với gia đình đi sắm tết cho cả nhà còn những ngày này thì tranh thủ thời gian nghỉ buổi trưa để sắm một vài thứ vật dụng cá nhân. Năm nay, công ty vẫn duy trì hoạt động tốt nên thưởng tết cũng tương đối khá. Bên cạnh đó, chính sách thuế thu nhập cá nhân điều chỉnh nên số tiền thưởng thực nhận tăng được vài ba triệu, nhờ vậy có thêm một khoản nho nhỏ để sắm tết so với các năm", chị Minh Anh chia sẻ.

Người dân tấp nập sắm tết, sức mua tăng mạnh Ảnh: Chí Nhân

Khảo sát thị trường trong một vài tuần gần đây cho thấy từ hàng quán đến siêu thị, trung tâm thương mại lúc nào cũng tấp nập khách ăn uống, sức mua cả ngày thường lẫn cuối tuần đều tăng mạnh. Tại một số siêu thị, khách xếp hàng chờ tính tiền có khi phải mất 20 - 30 phút mới tới lượt. Anh Lý Thành Nhơn (P.Xuân Hòa, TP.HCM) kể: "Đã cuối tuần lại cuối năm nên lượng người mua sắm rất đông, mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ mới mua quần áo và những thứ đồ khô như gạo, đường, dầu ăn, bánh kẹo, nước ngọt mà mất cả buổi. Cuối tuần này sẽ phải tiếp tục để mua sắm quà biếu cho người thân và tuần sau là mua sắm các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau quả, hoa kiểng…".

Sức mua các mặt hàng thiết yếu như nước giải khát, bánh kẹo, thịt, trứng, trái cây thường tăng vào thời điểm cận tết. Hiện nhiều siêu thị đang triển khai chương trình "khóa giá" hay mô hình "đặt hàng trước"; theo đó khách sẽ nhận hàng mới về vào những ngày cận tết với mức giá bình ổn để bảo đảm chất lượng sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng. Là một nhà cung cấp sản phẩm thiết yếu, ông Trương Chí Thiện - Tổng giám đốc Công ty CP Vĩnh Thành Đạt (V.Food), thông tin: "Ban đầu chúng tôi dự trù chuẩn bị nguồn hàng Tết Bính Ngọ bằng với tết năm trước. Tuy nhiên gần đây nhờ thị trường khởi sắc nên tôi quyết định tăng thêm 10% lượng hàng. Để phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất, công ty đang triển khai chương trình khuyến mãi trên tất cả các sản phẩm với mức giảm giá phổ biến từ 10 - 15%. Do đặc thù của trứng là sản phẩm tươi sống và nhu cầu tăng cao vào dịp cận tết nên sức mua sẽ bùng nổ từ khoảng sau ngày 20 tháng chạp. Với xu hướng hiện tại, tôi cũng hy vọng toàn bộ lượng hàng hóa tết sẽ được tiêu thụ hết".

Dòng người xếp hàng đợi tính tiền ở các siêu thị Ảnh: Chí Nhân

Tương tự, ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP VN Kỹ nghệ súc sản (VISSAN), phấn khởi nói vừa qua giá heo hơi ở các tỉnh phía bắc tăng mạnh nhưng phía nam vẫn ổn định. Thị trường cũng bắt đầu hạ nhiệt khi nhiều nhà chăn nuôi chuẩn bị hàng cho dịp tết nên nguồn cung rất dồi dào. Đối với các sản phẩm của VISSAN, doanh nghiệp cam kết giữ giá bán ổn định trong 2 tháng trước và sau tết, bất chấp áp lực từ việc giá heo hơi trên thị trường đang tăng cao, vượt mức dự kiến. Ngoài các sản phẩm tươi sống, công ty cũng tập trung sản xuất hàng chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cạnh đó, VISSAN cũng đang triển khai các xe bán hàng lưu động và chương trình khuyến mãi để hỗ trợ công nhân, người lao động.

Hàng hóa về chợ đầu mối tăng mạnh

Vào thời điểm này, không khí mua bán ở các chợ đầu mối cũng hết sức sôi động. Ông Nguyễn Văn Huây, Tổng giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức, cho biết từ thực tiễn qua nhiều năm, các thương nhân tại chợ đầu mối nông sản đã duy trì mối quan hệ gắn kết giữa người kinh doanh và nhà sản xuất, nhờ vậy sản lượng cung cấp về chợ được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, các thương nhân còn ký hợp đồng với nhà vườn để dự trữ hàng hóa phục vụ người tiêu dùng dịp tết. Ngoài hàng trong nước thì nhiều loại trái cây ngoại từ Mỹ, Úc, Chile, Thái Lan, Ấn Độ, New Zealand, Canada, Trung Quốc… cũng được nhập về để phục vụ thị trường. Trong đó có nhiều loại phổ biến như quýt, táo, lê, nho, hồng… còn rau củ có hành tím, tỏi, cà rốt, khoai tây, nấm, bắp cải… Tuy nhiên, sản phẩm nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 75%. "Thị trường đang tăng nhưng sẽ bật tăng mạnh nhất là những ngày giáp tết từ 24 - 27 tháng chạp. Dự kiến mỗi ngày chợ tiếp nhận 1.800 - 2.700 tấn rau, 1.500 - 2.000 tấn trái cây và 100 - 330 tấn hoa tươi. Riêng ngày 28, lượng hàng phụ thuộc sức mua những ngày trước, ước khoảng 2.000 - 2.500 tấn", ông Huây tự tin nói.

Người dân mua hoa chưng tết, ảnh chụp trên đường Phan Đăng Lưu (P.Bình Thạnh) Ảnh: Ngọc Dương

Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cũng cho hay các thương nhân đã chủ động dự trữ khoảng 3.000 tấn hàng tại kho lạnh, xe container lạnh trong và ngoài chợ. Vào giai đoạn cận tết, lượng hàng hóa nông sản có thể đạt từ 2.700 - 3.300 tấn/ngày, tăng 30 - 50% so với ngày thường, chủ yếu là cà rốt, khoai tây, hành, tỏi, củ kiệu, củ cải trắng, hành tím, tỏi, khổ qua, dưa leo, bông cải, bắp cải, cùng dưa hấu tròn, bưởi… Riêng lượng heo nhập chợ vào cao điểm tết ước đạt khoảng 700 tấn/ngày đêm.

Với các mặt hàng tươi sống như thủy hải sản, nhu cầu còn tăng mạnh hơn. Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, thông báo lượng hàng hóa và nhu cầu tiêu thụ tăng từ 40 - 80% so với bình thường; lượng hàng qua chợ đạt 2.800 - 3.500 tấn/ngày. Cơ cấu hàng hóa cũng có điều chỉnh để phù hợp nhu cầu mua sắm tết, không tính nhóm thủy hải sản tươi sống thường ngày. Nhờ lượng hàng hóa dồi dào và được kiểm soát tốt nên ở thời điểm hiện tại giá nông sản, thực phẩm vẫn ổn định, chưa xuất hiện biến động lớn.