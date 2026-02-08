Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
08/02/2026 05:54 GMT+7

Tin tức Cả nước rạo rực đón xuân; Trường Giang: Tâm đặt ở đâu thì nghề nằm ở đó; Gian nan cuộc đua bản quyền truyền hình World Cup 2026... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.2.2026.

Cả nước rạo rực đón xuân

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.2.2026- Ảnh 1.

Đông đảo người dân và du khách náo nức tới hội xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ

ẢNH: LÊ NAM

Trên khắp cả nước, những lễ hội xuân đặc sắc chưa từng có đang mang không khí xuân rạng rỡ ngập tràn mọi con phố, len lỏi tới từng nhà. Một mùa xuân mới, một kỷ nguyên mới đã tới thật tưng bừng.

Trường Giang: Tâm đặt ở đâu thì nghề nằm ở đó

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.2.2026- Ảnh 2.

Nghệ sĩ, đạo diễn Trường Giang

ảnh: NVCC

"Sự nghiêm túc trong nghề rất đơn giản, làm bằng sự chân thành, không dùng những chiêu trò hay "kỹ năng" bên ngoài để dẫn dắt khán giả. Chính sự chân thành mới khiến khán giả yêu thương và gắn bó nhiều hơn", Trường Giang chia sẻ về quan điểm làm nghề sau gần 20 năm của mình.

Gian nan cuộc đua bản quyền truyền hình World Cup 2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.2.2026- Ảnh 3.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cúp World Cup

ẢNH: REUTERS

World Cup quy mô nhất lịch sử chỉ còn ít tháng nữa sẽ khởi tranh, nhưng đến nay chưa đơn vị nào tại VN công bố sở hữu bản quyền truyền hình giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.2.2026

Tin tức Người "đu" theo bạc lỗ nặng; Xét tuyển ĐH bằng điểm học bạ thế nào cho công bằng?; Về đâu tham vọng "tiền tệ toàn cầu" của Trung Quốc ?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.2.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Đón Xuân Trường Giang World Cup Vinhomes Cần Giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận