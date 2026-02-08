Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.2.2026

Cả nước rạo rực đón xuân

Đông đảo người dân và du khách náo nức tới hội xuân lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Giờ ẢNH: LÊ NAM

Trên khắp cả nước, những lễ hội xuân đặc sắc chưa từng có đang mang không khí xuân rạng rỡ ngập tràn mọi con phố, len lỏi tới từng nhà. Một mùa xuân mới, một kỷ nguyên mới đã tới thật tưng bừng.

Trường Giang: Tâm đặt ở đâu thì nghề nằm ở đó

Nghệ sĩ, đạo diễn Trường Giang ảnh: NVCC

"Sự nghiêm túc trong nghề rất đơn giản, làm bằng sự chân thành, không dùng những chiêu trò hay "kỹ năng" bên ngoài để dẫn dắt khán giả. Chính sự chân thành mới khiến khán giả yêu thương và gắn bó nhiều hơn", Trường Giang chia sẻ về quan điểm làm nghề sau gần 20 năm của mình.

Gian nan cuộc đua bản quyền truyền hình World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cúp World Cup ẢNH: REUTERS

World Cup quy mô nhất lịch sử chỉ còn ít tháng nữa sẽ khởi tranh, nhưng đến nay chưa đơn vị nào tại VN công bố sở hữu bản quyền truyền hình giải bóng đá lớn nhất hành tinh.