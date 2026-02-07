Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.2.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
07/02/2026 05:47 GMT+7

Tin tức Người "đu" theo bạc lỗ nặng; Xét tuyển ĐH bằng điểm học bạ thế nào cho công bằng?; Về đâu tham vọng "tiền tệ toàn cầu" của Trung Quốc ?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.2.2026.

Người "đu" theo bạc lỗ nặng

- Ảnh 1.

Giá bạc giảm, khách mua bạc “giấy” sẽ có nguy cơ rủi ro cao hơn

ẢNH: THANH XUÂN

Giá bạc trượt giảm mạnh dẫn đến sự chênh lệch giá bất thường giữa các thương hiệu. Đặc biệt, thanh khoản thị trường bạc đang gây bất lợi cho khách hàng.

Xét tuyển ĐH bằng điểm học bạ thế nào cho công bằng?

- Ảnh 2.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 quy định nguồn tuyển của phương thức xét tuyển bằng học bạ là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30 khiến không chỉ các trường ĐH băn khoăn, học sinh và phụ huynh cũng lo lắng.

Về đâu tham vọng "tiền tệ toàn cầu" của Trung Quốc?

- Ảnh 3.

Trung Quốc không ngừng thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ

Ảnh: Reuters

Trung Quốc đang hướng đến phát triển nhân dân tệ (CNY) trở thành loại tiền tệ dự trữ toàn cầu - vị thế vốn được được thống trị bởi USD của Mỹ. Liệu tham vọng đó của Bắc Kinh có thành công?

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.2.2026

Tin tức Lan tỏa ý Đảng lòng dân, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, Mua đồng tích trữ rất rủi ro, Mỹ - Ấn đạt thỏa thuận thương mại, Ukraine tính toán ngừng bắn… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 4.2.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.2.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.2.2026

Khám phá thêm chủ đề

giá bạc xét tuyển đh điểm học bạ tuyển sinh ĐH 2026 trung quốc Tin tức đặc biệt trên báo in
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận