Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.2.2026

Giá bạc giảm, khách mua bạc “giấy” sẽ có nguy cơ rủi ro cao hơn ẢNH: THANH XUÂN

Giá bạc trượt giảm mạnh dẫn đến sự chênh lệch giá bất thường giữa các thương hiệu. Đặc biệt, thanh khoản thị trường bạc đang gây bất lợi cho khách hàng.

Xét tuyển ĐH bằng điểm học bạ thế nào cho công bằng?

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 quy định nguồn tuyển của phương thức xét tuyển bằng học bạ là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30 khiến không chỉ các trường ĐH băn khoăn, học sinh và phụ huynh cũng lo lắng.

Về đâu tham vọng "tiền tệ toàn cầu" của Trung Quốc?

Trung Quốc không ngừng thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ Ảnh: Reuters

Trung Quốc đang hướng đến phát triển nhân dân tệ (CNY) trở thành loại tiền tệ dự trữ toàn cầu - vị thế vốn được được thống trị bởi USD của Mỹ. Liệu tham vọng đó của Bắc Kinh có thành công?