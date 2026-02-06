Mỹ cáo buộc Trung Quốc lén thử hạt nhân

Tại hội nghị giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 6.2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Thomas DiNanno cho rằng Trung Quốc đã lén thử hạt nhân vào năm 2020, theo Reuters.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31BJ của Trung Quốc tại cuộc duyệt binh hồi tháng 9.2025 tại Bắc Kinh ẢNH: REUTERS

"Tôi có thể tiết lộ rằng chính phủ Mỹ biết Trung Quốc từng thực hiện các vụ thử kích nổ hạt nhân, gồm chuẩn bị cho những thử nghiệm với đương lượng nổ được thiết kế lên đến hàng trăm tấn", ông DiNanno nói.

Theo nhà ngoại giao, quân đội Trung Quốc che giấu các cuộc thử nghiệm vì họ biết rằng những vụ nổ này vi phạm cam kết cấm thử hạt nhân. Trung Quốc đã sử dụng kỹ thuật làm suy giảm sóng địa chấn để che giấu các hoạt động trước cộng đồng quốc tế, ông DiNanno nói. Theo ông, một vụ thử nghiệm được thực hiện vào ngày 22.6.2020.

Các nhà ngoại giao tại hội nghị cho biết cáo buộc của Mỹ là thông tin mới và đáng lo ngại.

Đáp lại, đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị Thẩm Kiện nói rằng Bắc Kinh luôn hành động cẩn trọng và có trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân. "Trung Quốc lưu ý rằng Mỹ tiếp tục đưa ra tuyên bố nhằm thổi phồng cái gọi là mối đe dọa hạt nhân Trung Quốc. Trung Quốc cương quyết phản đối diễn ngôn sai lầm này. Chính Mỹ mới là thủ phạm gây leo thang chạy đua vũ trang", ông Thẩm nói.

Những tuyên bố được đưa ra khi hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga vừa kết thúc mà không được gia hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thay thế bằng hiệp ước mới với sự tham gia của Trung Quốc vì cho rằng nước này đang mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân.

Ông DiNanno nói hiệp ước song phương giữa Mỹ và chỉ một nước khác là không phù hợp. Ông cho biết Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân đến năm 2030.

Trong khi đó, ông Thẩm tuyên bố Trung Quốc sẽ không tham gia việc đàm phán giữa Mỹ và Nga. Trước đó, Bắc Kinh nói số lượng đầu đạn hạt nhân đang có (ước tính là 600 đầu đạn) chỉ là một phần nhỏ so với khoảng 4.000 của Moscow và số lượng tương đương của Washington.